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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 23:00

Re: Программа "Masterсard Більше"

Кому надо мусорная Сушия (филадельфия с креветкой за заказ с доставкой 200+)? Отдам просто так.
Poleg
 
Повідомлень: 190
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 05:23

  Poleg написав:Кому надо мусорная Сушия (филадельфия с креветкой за заказ с доставкой 200+)? Отдам просто так.


Интересно, а если два таких сертификата - надо на 400 грн заказывать? :)
А если 3 - на 600?
Сегодня пойду с женой и дочкой в "Сушию", надо ж "отоварить" два имеющихся уже (один выиграл, один просто взял за 100 баллов). Задам там вопрос.

Только что сам выиграл один такой, как Вы описали... Это после недели одних 5-10 баллов.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1370
З нами з: 22.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 271 раз.
 
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  #<1 ... 31323334
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