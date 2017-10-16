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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 09 чер, 2018 23:00
Re: Программа "Masterсard Більше"
Кому надо мусорная Сушия (филадельфия с креветкой за заказ с доставкой 200+)? Отдам просто так.
Додано: Нед 10 чер, 2018 05:23
Интересно, а если два таких сертификата - надо на 400 грн заказывать?
А если 3 - на 600?
Сегодня пойду с женой и дочкой в "Сушию", надо ж "отоварить" два имеющихся уже (один выиграл, один просто взял за 100 баллов). Задам там вопрос.
Только что сам выиграл один такой, как Вы описали... Это после недели одних 5-10 баллов.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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