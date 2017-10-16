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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 09 чер, 2018 23:00
Re: Программа "Masterсard Більше"
Явно нормальных призов в колесе уже не осталось. Будем заходить только когда кто-то отпишется что выиграл что-то приличное.
Востаннє редагувалось Poleg в Нед 10 чер, 2018 07:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 чер, 2018 05:23
Интересно, а если два таких сертификата - надо на 400 грн заказывать?
А если 3 - на 600?
Сегодня пойду с женой и дочкой в "Сушию", надо ж "отоварить" два имеющихся уже (один выиграл, один просто взял за 100 баллов). Задам там вопрос.
Только что сам выиграл один такой, как Вы описали... Это после недели одних 5-10 баллов.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 10 чер, 2018 07:14
Искатель
Спорю, что разбивать надо. Как и в прошлых сертификатах. Ежели заказ на 600 грн., то скорее всего только один можно присоединить.
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:06
Re: Программа "Masterсard Більше"
Кому надо сертификат Сушия? Отдам просто так
Щоб отримати рол «Філадельфія з креветкою», потрібно зробити замовлення на суму від 200 грн через Службу Доставки мережі «Сушия» й повідомити промокод оператору, коли з вами зв’яжуться для підтвердження замовлення.
Так понял, в подарок идет
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