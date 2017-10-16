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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 09 чер, 2018 23:00
Явно нормальных призов в колесе уже не осталось. Будем заходить только когда кто-то отпишется что выиграл что-то приличное.
Востаннє редагувалось
Poleg
в Нед 10 чер, 2018 07:53, всього редагувалось 1 раз.
Poleg
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Додано: Нед 10 чер, 2018 05:23
Poleg написав:
Кому надо мусорная Сушия (филадельфия с креветкой за заказ с доставкой 200+)? Отдам просто так.
Интересно, а если два таких сертификата - надо на 400 грн заказывать?
А если 3 - на 600?
Сегодня пойду с женой и дочкой в "Сушию", надо ж "отоварить" два имеющихся уже (один выиграл, один просто взял за 100 баллов). Задам там вопрос.
Только что сам выиграл один такой, как Вы описали... Это после недели одних 5-10 баллов.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
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Додано: Нед 10 чер, 2018 07:14
Искатель Спорю, что разбивать надо. Как и в прошлых сертификатах. Ежели заказ на 600 грн., то скорее всего только один можно присоединить.
Poleg
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Додано: Нед 10 чер, 2018 12:06
Кому надо сертификат Сушия? Отдам просто так
Щоб отримати рол «Філадельфія з креветкою», потрібно зробити замовлення на суму від 200 грн через Службу Доставки мережі «Сушия» й повідомити промокод оператору, коли з вами зв’яжуться для підтвердження замовлення.
Так понял, в подарок идет
https://www.sushiya.ua/ua/dostavka/vse-menyu/rolly/filadelfija-s-krevetkoj_1514448295/
ykrkozak
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Додано: Нед 10 чер, 2018 16:56
10,5,5
Ratatui
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Додано: Нед 10 чер, 2018 17:31
У меня 2 дня только 5
Alex_ki
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Додано: Пон 11 чер, 2018 11:44
Выпало 100 грн. скидки на окко.
Может, с кем на Watsons поменяюсь?
guntherhouse777
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Додано: Пон 11 чер, 2018 12:36
guntherhouse777 написав:
Выпало 100 грн. скидки на окко.
Может, с кем на Watsons поменяюсь?
Какой срок годности сертификата?
Если на июль можно, обсудим
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
Повідомлень: 1383
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Подякував: 127 раз.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 12:43
Искатель написав: guntherhouse777 написав:
Выпало 100 грн. скидки на окко.
Может, с кем на Watsons поменяюсь?
Какой срок годности сертификата?
Если на июль можно, обсудим
Не сохранил еще. Гляну, сообщу
guntherhouse777
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Додано: Пон 11 чер, 2018 14:44
Искатель написав: guntherhouse777 написав:
Выпало 100 грн. скидки на окко.
Может, с кем на Watsons поменяюсь?
Какой срок годности сертификата?
Если на июль можно, обсудим
Не, посмотрел, сертификат до 30.06.
guntherhouse777
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