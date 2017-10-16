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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 11 чер, 2018 20:37
окко,5,5
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Ratatui
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Додано: Вів 12 чер, 2018 07:52
5,5,5
не крутите сегодня
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la9
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Додано: Вів 12 чер, 2018 11:39
Еще 19 апреля выиграл шарфик, оформил доставку и .... тишина. Что делать?
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vcy
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Додано: Вів 12 чер, 2018 11:54
Только что дочка выиграла скидку 20 грн на кофе с хотдогом на ОККО. Поскольку постоянно там заправляюсь, пригодится.
До этого неделя - 5,10, 5,5,10,10,5,5,5...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:05
la9 написав:
5,5,5
не крутите сегодня
Подтверждаю 5,5,10
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vcy
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:12
Окковские сертификаты что, все разные? У меня выпал на бесплатный кофе или чай, без доп условий
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Alex_ki
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:14
А вчера выпал сертификат заправка ОККО на 100гр. Как правильнее ним воспользоваться, сколько ДТ надо взять для получения минимальной цены и приэтом сразу отоварить сертификат?
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vcy
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:22
+5, +10, 100 грн на ОККО
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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4
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:27
Faceless написав:
+5, +10, 100 грн на ОККО
да Вы - Фартовый
... по сравнению со многими...
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la9
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