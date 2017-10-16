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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:37

окко,5,5
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 07:52

5,5,5 :shock:

не крутите сегодня :!:
la9
 
Повідомлень: 994
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:39

Re: Программа "Masterсard Більше"

Еще 19 апреля выиграл шарфик, оформил доставку и .... тишина. Что делать?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:54

Только что дочка выиграла скидку 20 грн на кофе с хотдогом на ОККО. Поскольку постоянно там заправляюсь, пригодится.
До этого неделя - 5,10, 5,5,10,10,5,5,5...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1385
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Подякував: 127 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:05

  la9 написав:5,5,5 :shock:

не крутите сегодня :!:


Подтверждаю 5,5,10
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

Окковские сертификаты что, все разные? У меня выпал на бесплатный кофе или чай, без доп условий
Alex_ki
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Повідомлень: 106
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:14

Re: Программа "Masterсard Більше"

А вчера выпал сертификат заправка ОККО на 100гр. Как правильнее ним воспользоваться, сколько ДТ надо взять для получения минимальной цены и приэтом сразу отоварить сертификат?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:22

+5, +10, 100 грн на ОККО
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлень: 20952
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:27

  Faceless написав:+5, +10, 100 грн на ОККО

да Вы - Фартовый :mrgreen: ... по сравнению со многими...
la9
 
Повідомлень: 994
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