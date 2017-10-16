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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:39
Re: Программа "Masterсard Більше"
Еще 19 апреля выиграл шарфик, оформил доставку и .... тишина. Что делать?
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:54
Только что дочка выиграла скидку 20 грн на кофе с хотдогом на ОККО. Поскольку постоянно там заправляюсь, пригодится.
До этого неделя - 5,10, 5,5,10,10,5,5,5...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:12
Re: Программа "Masterсard Більше"
Окковские сертификаты что, все разные? У меня выпал на бесплатный кофе или чай, без доп условий
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:14
Re: Программа "Masterсard Більше"
А вчера выпал сертификат заправка ОККО на 100гр. Как правильнее ним воспользоваться, сколько ДТ надо взять для получения минимальной цены и приэтом сразу отоварить сертификат?
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:22
+5, +10, 100 грн на ОККО
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:27
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:35
Re: Программа "Masterсard Більше"
О, тоже дало -20 на кофе и хот-дог.
Интересно, можно их совместить? По одному сертификату кофе за 1 коп, по второму в тот же чек сосиску с -20?
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