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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 12 чер, 2018 14:06
Alex_ki написав:
О, тоже дало -20 на кофе и хот-дог.
Интересно, можно их совместить? По одному сертификату кофе за 1 коп, по второму в тот же чек сосиску с -20?
Нет, в одном чеке должны быть кофе и хотдог, тогда дадут скидку 20 грн. Т.е. если еще отдельно скидка на кофе, придется брать 2 порции
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:43
Есть сертификат ОККО на 100 грн до 30.06. Готов поменять на Сильпо, Ватсонс,Фокстрот или просто пополнение мобильного. Мегого или Сушия в подарок)) Пишите в личку )
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