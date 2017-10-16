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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:06

  Alex_ki написав:О, тоже дало -20 на кофе и хот-дог.
Интересно, можно их совместить? По одному сертификату кофе за 1 коп, по второму в тот же чек сосиску с -20?


Нет, в одном чеке должны быть кофе и хотдог, тогда дадут скидку 20 грн. Т.е. если еще отдельно скидка на кофе, придется брать 2 порции :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

Есть сертификат ОККО на 100 грн до 30.06. Готов поменять на Сильпо, Ватсонс,Фокстрот или просто пополнение мобильного. Мегого или Сушия в подарок)) Пишите в личку )
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la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:05

Re: Программа "Masterсard Більше"

Насобирались бесполезные для меня -20грн х3 Окко, Мегого х6. Обменяю на 1 Сильпо или 1 Ватсонс
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
до 20% Кешбек на покупку в Aliexpress и др магазинах http://got.by/20uaax
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:39

100 гривен на ОККО и 3 скидки на хотдог и кофе отдам в дар.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:31

Re: Программа "Masterсard Більше"

Назбиралось 8 "старих" сушія(50+грн щот - філадельфія з лососем), 2 нових(200+грн доставка - філадельфія з креведком), 5 ігого, окко 100грн балами на фішку і два окко кава/чай. Як кому треба - поміняю на 2сільпо чи 2 ватсонс. pdf-ки
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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