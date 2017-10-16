Нет, в одном чеке должны быть кофе и хотдог, тогда дадут скидку 20 грн. Т.е. если еще отдельно скидка на кофе, придется брать 2 порции
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 12 чер, 2018 14:06
Нет, в одном чеке должны быть кофе и хотдог, тогда дадут скидку 20 грн. Т.е. если еще отдельно скидка на кофе, придется брать 2 порции
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:43
Re: Программа "Masterсard Більше"
Есть сертификат ОККО на 100 грн до 30.06. Готов поменять на Сильпо, Ватсонс,Фокстрот или просто пополнение мобильного. Мегого или Сушия в подарок)) Пишите в личку )
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:05
Re: Программа "Masterсard Більше"
Насобирались бесполезные для меня -20грн х3 Окко, Мегого х6. Обменяю на 1 Сильпо или 1 Ватсонс
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Додано: Сер 13 чер, 2018 20:31
Re: Программа "Masterсard Більше"
Назбиралось 8 "старих" сушія(50+грн щот - філадельфія з лососем), 2 нових(200+грн доставка - філадельфія з креведком), 5 ігого, окко 100грн балами на фішку і два окко кава/чай. Як кому треба - поміняю на 2сільпо чи 2 ватсонс. pdf-ки
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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