Додано: Чет 14 чер, 2018 09:16
Сегодня утром, по привычке, заскочил в каморку Папы Карло чтобы три раза покрутить Колесо Чудес. Результат превзошел все ожидания - 20гр на хот-доги от ОККО и вот что я придумал. Сегодня вечером я отправлю все свои сертификаты, кроме сильпо на эл.почту станции скорой помощи(бензин,сосиськи) , подписки Мегого в пожарную часть, Сушии у нас в городе нет, не беда, отправим в Одессу,Львов. Как говорил Остап Бендер - "Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем." Призываю к тому же и Вас, будем милосердны Господа!