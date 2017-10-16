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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:16

Три корочки хлеба от ОККО)

Сегодня утром, по привычке, заскочил в каморку Папы Карло чтобы три раза покрутить Колесо Чудес. Результат превзошел все ожидания - 20гр на хот-доги от ОККО и вот что я придумал. Сегодня вечером я отправлю все свои сертификаты, кроме сильпо на эл.почту станции скорой помощи(бензин,сосиськи) , подписки Мегого в пожарную часть, Сушии у нас в городе нет, не беда, отправим в Одессу,Львов. Как говорил Остап Бендер - "Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем." Призываю к тому же и Вас, будем милосердны Господа!
vjhjpjdjktu
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:15

Re: Программа "Masterсard Більше"

Отдам сертификат СушиЯ, получил вчера.
Связь — личка.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

О, даже я сегодня один раз выиграл топливо на окко, правда я там не заправляюсь :-(
А давно нельзя сертификат отправить на незарегиное мыло?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:48

  Stringer написав:О, даже я сегодня один раз выиграл топливо на окко, правда я там не заправляюсь :-(
А давно нельзя сертификат отправить на незарегиное мыло?

С конца мая-начало июня
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:02

  guntherhouse777 написав:
  Stringer написав:О, даже я сегодня один раз выиграл топливо на окко, правда я там не заправляюсь :-(
А давно нельзя сертификат отправить на незарегиное мыло?

С конца мая-начало июня

так еще и перерегить никак 2 нед. не получалось, вот тока вчера у меня получилось
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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