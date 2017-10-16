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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:16
Сегодня утром, по привычке, заскочил в каморку Папы Карло чтобы три раза покрутить Колесо Чудес. Результат превзошел все ожидания - 20гр на хот-доги от ОККО и вот что я придумал. Сегодня вечером я отправлю все свои сертификаты, кроме сильпо на эл.почту станции скорой помощи(бензин,сосиськи) , подписки Мегого в пожарную часть, Сушии у нас в городе нет, не беда, отправим в Одессу,Львов. Как говорил Остап Бендер - "Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем." Призываю к тому же и Вас, будем милосердны Господа!
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vjhjpjdjktu
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Додано: Чет 14 чер, 2018 12:15
Отдам сертификат СушиЯ, получил вчера.
Связь — личка.
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MASolomko
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Додано: Чет 14 чер, 2018 12:17
О, даже я сегодня один раз выиграл топливо на окко, правда я там не заправляюсь
А давно нельзя сертификат отправить на незарегиное мыло?
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Stringer
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Додано: Чет 14 чер, 2018 14:48
Stringer написав:
О, даже я сегодня один раз выиграл топливо на окко, правда я там не заправляюсь
А давно нельзя сертификат отправить на незарегиное мыло?
С конца мая-начало июня
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guntherhouse777
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:02
guntherhouse777 написав: Stringer написав:
О, даже я сегодня один раз выиграл топливо на окко, правда я там не заправляюсь
А давно нельзя сертификат отправить на незарегиное мыло?
С конца мая-начало июня
так еще и перерегить никак 2 нед. не получалось, вот тока вчера у меня получилось
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:29
guntherhouse777 написав: Stringer написав:
О, даже я сегодня один раз выиграл топливо на окко, правда я там не заправляюсь
А давно нельзя сертификат отправить на незарегиное мыло?
С конца мая-начало июня
вот демоны... призы не дают, отправить как удобно тоже
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Stringer
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:39
Stringer написав: guntherhouse777 написав: Stringer написав:
О, даже я сегодня один раз выиграл топливо на окко, правда я там не заправляюсь
А давно нельзя сертификат отправить на незарегиное мыло?
С конца мая-начало июня
вот демоны... призы не дают, отправить как удобно тоже
Если еmail подтвердить то отправляет.
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Aps
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