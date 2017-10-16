раньше эти шаромыжники на Фокстрот 100 грн. давали и в условиях колеса ещё 100 осталось...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 14 чер, 2018 22:24
Re: Программа "Masterсard Більше"
раньше эти шаромыжники на Фокстрот 100 грн. давали и в условиях колеса ещё 100 осталось...
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Додано: Чет 14 чер, 2018 23:15
Написано в кабинете
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А вот в оф. правилах
Ганьба! Шаромыжники! Кидалы!
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