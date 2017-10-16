RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:24

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Vorlon написав:50 гривен на Фокстрот - это прямо праздник какой-то

раньше эти шаромыжники на Фокстрот 100 грн. давали и в условиях колеса ещё 100 осталось...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2117
З нами з: 06.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 23:15

Написано в кабинете
Ця акція завершилася

Перегляньте свої винагороди в особистому кабінеті.
https://screenshots.firefox.com/7FuSFqh ... tercard.ua

А вот в оф. правилах https://i.bilshe.com.ua/assets/files/rules_spin.pdf п. 3.2 написано - до 15.06 включно!
Ганьба! Шаромыжники! Кидалы! :evil:
la9
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 02.07.09
Подякував: 168 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 23:40

Вот sуки, у меня ещё 39 и 26 баллов на двух акках оставалось
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8357
З нами з: 16.11.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:24

Re: Программа "Masterсard Більше"

Есть 8 мегого, три сушии (старых 50 гривневых), 1 окко на 100 грн на бензин, 1 окко 20 грн на хот-дог. Меняю на сертификаты сильпо или фокстрот. Курс договорной.
amtrans
 
Повідомлень: 700
З нами з: 20.10.08
Подякував: 264 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:38

Потратил последние 30 балов только , что. Результат две сосиски от ОККО и 5 баллов.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5784
З нами з: 30.11.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
38 10675
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 16:40
Darinkaa
Как получить "молодежный кредит" на жилье
Редактор форума » Чет 30 лис, 2017 11:42
0 1324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:42
Редактор форума
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
29 5989
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 жов, 2017 01:30
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.