раньше эти шаромыжники на Фокстрот 100 грн. давали и в условиях колеса ещё 100 осталось...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 14 чер, 2018 22:24
Re: Программа "Masterсard Більше"
раньше эти шаромыжники на Фокстрот 100 грн. давали и в условиях колеса ещё 100 осталось...
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Додано: Чет 14 чер, 2018 23:15
Написано в кабинете
Ця акція завершилася
Перегляньте свої винагороди в особистому кабінеті.
А вот в оф. правилах
Ганьба! Шаромыжники! Кидалы!
Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:24
Re: Программа "Masterсard Більше"
Есть 8 мегого, три сушии (старых 50 гривневых), 1 окко на 100 грн на бензин, 1 окко 20 грн на хот-дог. Меняю на сертификаты сильпо или фокстрот. Курс договорной.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:38
Потратил последние 30 балов только , что. Результат две сосиски от ОККО и 5 баллов.
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