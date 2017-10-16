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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 37383940>
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:17

Может, кто-то захочет поменять pdf-ки: 1 сушия (200+грн доставка + філадельфія з креветкою), 5 мегого, 2 окко (20 грн скидка на кофе+хот-дог) на фокстрот?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:34

Re: Программа "Masterсard Більше"

Три сосиски отдам даром
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:59

Re: Программа "Masterсard Більше"

Сегодня аж прорвало - сертификат 50 грн в Сильпо, 100 грн на ОККО и Сушия
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:51

Да, второй день три оборота - три выигрыша. Ребенок в восторге!
Сегодня - 2 сосиски и один Фокстрот на 50 грн.
Итого в запасе 5 сосисок :) Надо глянуть, какой у них срок действия. То, что я их использую, сомнений нет - ребенок обожает хотдоги с ОККО. А жена любит кофе :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:05

Искатель
До 30.06.
V2
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 14:46

  Искатель написав:Да, второй день три оборота - три выигрыша. Ребенок в восторге!
Сегодня - 2 сосиски и один Фокстрот на 50 грн.
Итого в запасе 5 сосисок :) Надо глянуть, какой у них срок действия. То, что я их использую, сомнений нет - ребенок обожает хотдоги с ОККО. А жена любит кофе :)

А сколько стоит хот дог с кофе на окко?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 14:53

Re: Программа "Masterсard Більше"

V2 написав:Искатель
До 30.06.
А хто знає, якщо тільки в липні замовити сертифікат, то буде прострочений чи до кінця липня?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:07

Re: Программа "Masterсard Більше"

"Ця акція завершилася" что, бобик совсем сдох ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

Може колись ще воскресне...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 16:28

  Faceless написав:
V2 написав:Искатель
До 30.06.
А хто знає, якщо тільки в липні замовити сертифікат, то буде прострочений чи до кінця липня?


Точний прогноз на завтра Ви дізнаєтесь післязавтра ;)
V2
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