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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:17
Может, кто-то захочет поменять pdf-ки: 1 сушия (200+грн доставка + філадельфія з креветкою), 5 мегого, 2 окко (20 грн скидка на кофе+хот-дог) на фокстрот?
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:34
Re: Программа "Masterсard Більше"
Три сосиски отдам даром
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:59
Re: Программа "Masterсard Більше"
Сегодня аж прорвало - сертификат 50 грн в Сильпо, 100 грн на ОККО и Сушия
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:51
Да, второй день три оборота - три выигрыша. Ребенок в восторге!
Сегодня - 2 сосиски и один Фокстрот на 50 грн.
Итого в запасе 5 сосисок Надо глянуть, какой у них срок действия. То, что я их использую, сомнений нет - ребенок обожает хотдоги с ОККО. А жена любит кофе
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 16 чер, 2018 14:46
А сколько стоит хот дог с кофе на окко?
Додано: Суб 16 чер, 2018 14:53
Re: Программа "Masterсard Більше"
А хто знає, якщо тільки в липні замовити сертифікат, то буде прострочений чи до кінця липня?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:07
Re: Программа "Masterсard Більше"
"Ця акція завершилася" что, бобик совсем сдох ?
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:17
Re: Программа "Masterсard Більше"
Може колись ще воскресне...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 16 чер, 2018 16:28
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