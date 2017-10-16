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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 17:07

Re: Программа "Masterсard Більше"

И то, и другое по около 30 грн
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 18:05

Сосиски по 40..42грн списывают у меня с Фишки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:10

Re: Программа "Masterсard Більше"

А кто-то пользовался сертификатами ОККО на скидку на топливо?

Ситуация 1. Сертификат -1грн/газ. Заправился до полного, по чеку сразу пробилась скидка.

Ситуация 2. Сертификат -3грн/бензин. Заправил 32л (не до полного), девушка на кассе сказала странно скидки в чеке нет. Я говорю, все нормально в условиях сертификата указано что если не до полного то скидка упадет на бонусный счет.
Прошло 3 дня, а скидка так и не пришла на бонусный счет. Сертификат точно сработал, потому что не сработала персональная скидка 1,5грн/л.

У кого-то была такая ситуация? Сколько времени надо ждать?

P.S. По этим сертификатам еще 1-2% от суммы чека отдельно падают по обычным условиям Фишки, скидка реально еще больше.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:03

  Искатель написав:Да, второй день три оборота - три выигрыша. Ребенок в восторге!
Сегодня - 2 сосиски и один Фокстрот на 50 грн.
Итого в запасе 5 сосисок :) Надо глянуть, какой у них срок действия. То, что я их использую, сомнений нет - ребенок обожает хотдоги с ОККО. А жена любит кофе :)

Есть 3 сертификата на кофе + хотдог на Окко. Поменяю на Сильпо сертификат
jurasja
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:30

  romanauscas написав:А кто-то пользовался сертификатами ОККО на скидку на топливо?

Ситуация 1. Сертификат -1грн/газ. Заправился до полного, по чеку сразу пробилась скидка.

Ситуация 2. Сертификат -3грн/бензин. Заправил 32л (не до полного), девушка на кассе сказала странно скидки в чеке нет. Я говорю, все нормально в условиях сертификата указано что если не до полного то скидка упадет на бонусный счет.
Прошло 3 дня, а скидка так и не пришла на бонусный счет. Сертификат точно сработал, потому что не сработала персональная скидка 1,5грн/л.

У кого-то была такая ситуация? Сколько времени надо ждать?

P.S. По этим сертификатам еще 1-2% от суммы чека отдельно падают по обычным условиям Фишки, скидка реально еще больше.

сегодня заправлялся 33 л. бензина использовал сертификат ОККО на 100 грн. - начислили на фишку 110,23 грн., доступны будут через 2 недели
когда-то мне на фишку сразу не начислили деньги из-за каких-то проблем с программой, при следующей заправке по-моему доначислили...
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velvet
 
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