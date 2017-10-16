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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 16 чер, 2018 17:07
И то, и другое по около 30 грн
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Alex_ki
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Додано: Суб 16 чер, 2018 18:05
Сосиски по 40..42грн списывают у меня с Фишки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:10
А кто-то пользовался сертификатами ОККО на скидку на топливо?
Ситуация 1. Сертификат -1грн/газ. Заправился до полного, по чеку сразу пробилась скидка.
Ситуация 2. Сертификат -3грн/бензин. Заправил 32л (не до полного), девушка на кассе сказала странно скидки в чеке нет. Я говорю, все нормально в условиях сертификата указано что если не до полного то скидка упадет на бонусный счет.
Прошло 3 дня, а скидка так и не пришла на бонусный счет. Сертификат точно сработал, потому что не сработала персональная скидка 1,5грн/л.
У кого-то была такая ситуация? Сколько времени надо ждать?
P.S. По этим сертификатам еще 1-2% от суммы чека отдельно падают по обычным условиям Фишки, скидка реально еще больше.
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Пон 18 чер, 2018 20:03
Искатель написав:
Да, второй день три оборота - три выигрыша. Ребенок в восторге!
Сегодня - 2 сосиски и один Фокстрот на 50 грн.
Итого в запасе 5 сосисок
Надо глянуть, какой у них срок действия. То, что я их использую, сомнений нет - ребенок обожает хотдоги с ОККО. А жена любит кофе
Есть 3 сертификата на кофе + хотдог на Окко. Поменяю на Сильпо сертификат
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jurasja
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Додано: Пон 18 чер, 2018 23:30
romanauscas написав:
А кто-то пользовался сертификатами ОККО на скидку на топливо?
Ситуация 1. Сертификат -1грн/газ. Заправился до полного, по чеку сразу пробилась скидка.
Ситуация 2. Сертификат -3грн/бензин. Заправил 32л (не до полного), девушка на кассе сказала странно скидки в чеке нет. Я говорю, все нормально в условиях сертификата указано что если не до полного то скидка упадет на бонусный счет.
Прошло 3 дня, а скидка так и не пришла на бонусный счет. Сертификат точно сработал, потому что не сработала персональная скидка 1,5грн/л.
У кого-то была такая ситуация? Сколько времени надо ждать?
P.S. По этим сертификатам еще 1-2% от суммы чека отдельно падают по обычным условиям Фишки, скидка реально еще больше.
сегодня заправлялся 33 л. бензина использовал сертификат ОККО на 100 грн. - начислили на фишку 110,23 грн., доступны будут через 2 недели
когда-то мне на фишку сразу не начислили деньги из-за каких-то проблем с программой, при следующей заправке по-моему доначислили...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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