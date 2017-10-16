|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 16 чер, 2018 17:07
Re: Программа "Masterсard Більше"
И то, и другое по около 30 грн
Додано: Суб 16 чер, 2018 18:05
Сосиски по 40..42грн списывают у меня с Фишки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:10
Re: Программа "Masterсard Більше"
А кто-то пользовался сертификатами ОККО на скидку на топливо?
Ситуация 1. Сертификат -1грн/газ. Заправился до полного, по чеку сразу пробилась скидка.
Ситуация 2. Сертификат -3грн/бензин. Заправил 32л (не до полного), девушка на кассе сказала странно скидки в чеке нет. Я говорю, все нормально в условиях сертификата указано что если не до полного то скидка упадет на бонусный счет.
Прошло 3 дня, а скидка так и не пришла на бонусный счет. Сертификат точно сработал, потому что не сработала персональная скидка 1,5грн/л.
У кого-то была такая ситуация? Сколько времени надо ждать?
P.S. По этим сертификатам еще 1-2% от суммы чека отдельно падают по обычным условиям Фишки, скидка реально еще больше.
ВВХ - ПНХ!
Додано: Пон 18 чер, 2018 20:03
Есть 3 сертификата на кофе + хотдог на Окко. Поменяю на Сильпо сертификат
Додано: Пон 18 чер, 2018 23:30
сегодня заправлялся 33 л. бензина использовал сертификат ОККО на 100 грн. - начислили на фишку 110,23 грн., доступны будут через 2 недели
когда-то мне на фишку сразу не начислили деньги из-за каких-то проблем с программой, при следующей заправке по-моему доначислили...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:29
Re: Программа "Masterсard Більше"
мегого на 14 дней 10грн
ОККО 100 баллов на заправку 20грн
ОККО -20 грн чай, кофе+хот-дог 10грн
ОККО чай, кофе беспатно 10грн
суши заказ от 50 грн 10грн
суши заказ от 200 грн 10грн
меняю на сильпо, фокстрот, ватсон, на пополнения счета, другие варианты, из расчета указанной стоимости.
все сертификаты имеются в количестве более 3 шт
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:43
Re: Программа "Masterсard Більше"
Так предъявителю Фишки полюбэ должны начислить от 2 до 3.5грн/л,
это вам помимо отех мин 66грн ещё начислили +110.23 или ВСЕГО?
А при оплате через ОККО-Пэй ещё начисляют +1грн/л, но тогда сертиф не сработает
Т.е. сертиф продвинутому водиле должен приносить 100-33 = +67грн к его обычной заправке
... делайте хоть что-нибудь!
|