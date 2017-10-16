Додано: Пон 18 чер, 2018 12:10

А кто-то пользовался сертификатами ОККО на скидку на топливо?



Ситуация 1. Сертификат -1грн/газ. Заправился до полного, по чеку сразу пробилась скидка.



Ситуация 2. Сертификат -3грн/бензин. Заправил 32л (не до полного), девушка на кассе сказала странно скидки в чеке нет. Я говорю, все нормально в условиях сертификата указано что если не до полного то скидка упадет на бонусный счет.

Прошло 3 дня, а скидка так и не пришла на бонусный счет. Сертификат точно сработал, потому что не сработала персональная скидка 1,5грн/л.



У кого-то была такая ситуация? Сколько времени надо ждать?



P.S. По этим сертификатам еще 1-2% от суммы чека отдельно падают по обычным условиям Фишки, скидка реально еще больше.

ВВХ - ПНХ!