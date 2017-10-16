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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 16 чер, 2018 17:07
И то, и другое по около 30 грн
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Alex_ki
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Додано: Суб 16 чер, 2018 18:05
Сосиски по 40..42грн списывают у меня с Фишки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:10
А кто-то пользовался сертификатами ОККО на скидку на топливо?
Ситуация 1. Сертификат -1грн/газ. Заправился до полного, по чеку сразу пробилась скидка.
Ситуация 2. Сертификат -3грн/бензин. Заправил 32л (не до полного), девушка на кассе сказала странно скидки в чеке нет. Я говорю, все нормально в условиях сертификата указано что если не до полного то скидка упадет на бонусный счет.
Прошло 3 дня, а скидка так и не пришла на бонусный счет. Сертификат точно сработал, потому что не сработала персональная скидка 1,5грн/л.
У кого-то была такая ситуация? Сколько времени надо ждать?
P.S. По этим сертификатам еще 1-2% от суммы чека отдельно падают по обычным условиям Фишки, скидка реально еще больше.
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Пон 18 чер, 2018 20:03
Искатель написав:
Да, второй день три оборота - три выигрыша. Ребенок в восторге!
Сегодня - 2 сосиски и один Фокстрот на 50 грн.
Итого в запасе 5 сосисок
Надо глянуть, какой у них срок действия. То, что я их использую, сомнений нет - ребенок обожает хотдоги с ОККО. А жена любит кофе
Есть 3 сертификата на кофе + хотдог на Окко. Поменяю на Сильпо сертификат
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jurasja
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Додано: Пон 18 чер, 2018 23:30
romanauscas написав:
А кто-то пользовался сертификатами ОККО на скидку на топливо?
Ситуация 1. Сертификат -1грн/газ. Заправился до полного, по чеку сразу пробилась скидка.
Ситуация 2. Сертификат -3грн/бензин. Заправил 32л (не до полного), девушка на кассе сказала странно скидки в чеке нет. Я говорю, все нормально в условиях сертификата указано что если не до полного то скидка упадет на бонусный счет.
Прошло 3 дня, а скидка так и не пришла на бонусный счет. Сертификат точно сработал, потому что не сработала персональная скидка 1,5грн/л.
У кого-то была такая ситуация? Сколько времени надо ждать?
P.S. По этим сертификатам еще 1-2% от суммы чека отдельно падают по обычным условиям Фишки, скидка реально еще больше.
сегодня заправлялся 33 л. бензина использовал сертификат ОККО на 100 грн. - начислили на фишку 110,23 грн., доступны будут через 2 недели
когда-то мне на фишку сразу не начислили деньги из-за каких-то проблем с программой, при следующей заправке по-моему доначислили...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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Додано: Вів 19 чер, 2018 12:29
мегого на 14 дней 10грн
ОККО 100 баллов на заправку 20грн
ОККО -20 грн чай, кофе+хот-дог 10грн
ОККО чай, кофе беспатно 10грн
суши заказ от 50 грн 10грн
суши заказ от 200 грн 10грн
меняю на сильпо, фокстрот, ватсон, на пополнения счета, другие варианты, из расчета указанной стоимости.
все сертификаты имеются в количестве более 3 шт
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акет
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Додано: Вів 19 чер, 2018 12:43
velvet написав:
сегодня заправлялся 33 л. бензина использовал сертификат ОККО на 100 грн. - начислили на фишку 110,23 грн., доступны будут через 2 недели
Так предъявителю Фишки полюбэ должны начислить от 2 до 3.5грн/л,
это вам помимо отех мин 66грн ещё начислили +110.23 или ВСЕГО?
А при оплате через ОККО-Пэй ещё начисляют +1грн/л, но тогда сертиф не сработает
Т.е. сертиф продвинутому водиле должен приносить 100-33 = +67грн к его обычной заправке
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:21
clientage написав:
Так предъявителю Фишки полюбэ должны начислить от 2 до 3.5грн/л,
это вам помимо отех мин 66грн ещё начислили +110.23 или ВСЕГО?
А при оплате через ОККО-Пэй ещё начисляют +1грн/л, но тогда сертиф не сработает
Т.е. сертиф продвинутому водиле должен приносить 100-33 = +67грн к его обычной заправке
ВСЕГО, сертификат ничего существенного не приносит, т.к. персональные скидки не суммируются и выпадает возможность оплатить через ОККО-Пэй
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:35
velvet написав: clientage написав:
Так предъявителю Фишки полюбэ должны начислить от 2 до 3.5грн/л,
это вам помимо отех мин 66грн ещё начислили +110.23 или ВСЕГО?
А при оплате через ОККО-Пэй ещё начисляют +1грн/л, но тогда сертиф не сработает
Т.е. сертиф продвинутому водиле должен приносить 100-33 = +67грн к его обычной заправке
ВСЕГО, сертификат ничего существенного не приносит, т.к. персональные скидки не суммируются и выпадает возможность оплатить через ОККО-Пэй
Вот и я про это ж
А хотдог с кавою выходит за 30..35грн живыми грошима. Тож чот жене не понравился такой расклад. Мы то привыкли баловать племяшиков хотдогами с Фишкиного счета, а кава особо нам и не нужна. А так вышло 60грн живыми и типа кава нам в подарок
Какие-то расклады у Більше больше пантово-разводные
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 20 чер, 2018 07:03
velvet написав: clientage написав:
Так предъявителю Фишки полюбэ должны начислить от 2 до 3.5грн/л,
это вам помимо отех мин 66грн ещё начислили +110.23 или ВСЕГО?
А при оплате через ОККО-Пэй ещё начисляют +1грн/л, но тогда сертиф не сработает
Т.е. сертиф продвинутому водиле должен приносить 100-33 = +67грн к его обычной заправке
ВСЕГО, сертификат ничего существенного не приносит, т.к. персональные скидки не суммируются и выпадает возможность оплатить через ОККО-Пэй
Сейчас Бильше продаёт скидку 3 грн от 30 литров за 10 балов. С персональной она не суммируется, а с остальными - да. Получается что можно и -3 на литре получить и -100 от 1к одновременно.
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maxim2014
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