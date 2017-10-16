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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:43
maxim2014 написав:
Сейчас Бильше продаёт скидку 3 грн от 30 литров за 10 балов. С персональной она не суммируется, а с остальными - да. Получается что можно и -3 на литре получить и -100 от 1к одновременно.
А с какими еще "остальными" может суммироваться?
Вы реально думаете, что можно 2 сертификата сразу использовать: и "минус 3", и 100 на Фишку?!
Серьезно?
Но тогда надо заправиться где-то от 35л, чтобы сумма была от 1000 грн. А в идеале (кто платит картой "Максимум" Альфа-банка) - то еще чуточку больше, чтобы "живых" денег вышло больше 1000 грн.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 17:49
Меня смущает фраза в сертификате:
"Для однієї заправки можна використати лише один штрих-код."
А в данном варианте будет два сертификата и два штрих-кода...
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Додано: Чет 21 чер, 2018 21:48
velvet написав:
сегодня заправлялся 33 л. бензина использовал сертификат ОККО на 100 грн. - начислили на фишку 110,23 грн., доступны будут через 2 недели
Тож побаловался седня
Заправил 32л на 1007,68грн.(95й подешевел со вчера на 50коп) Выдали 110,08 грн баллами
В то же время при оплате через ОККО-Пэй я мог получить 96 грн
Дякую за 14,08 грн
Востаннє редагувалось clientage
в Чет 21 чер, 2018 22:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:27
clientage
ВОГ дарує 3 грн./літр при оплаті через ВОГ-пей (від 25 л).
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:40
V2, ну да, у меня тоже 3грн на литре выходит
поправил предыдущий свой пост
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