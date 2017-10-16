RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:43

  maxim2014 написав:Сейчас Бильше продаёт скидку 3 грн от 30 литров за 10 балов. С персональной она не суммируется, а с остальными - да. Получается что можно и -3 на литре получить и -100 от 1к одновременно.


А с какими еще "остальными" может суммироваться?
Вы реально думаете, что можно 2 сертификата сразу использовать: и "минус 3", и 100 на Фишку?!
Серьезно?
Но тогда надо заправиться где-то от 35л, чтобы сумма была от 1000 грн. А в идеале (кто платит картой "Максимум" Альфа-банка) - то еще чуточку больше, чтобы "живых" денег вышло больше 1000 грн.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1456
З нами з: 22.02.16
Подякував: 141 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:49

Меня смущает фраза в сертификате:

"Для однієї заправки можна використати лише один штрих-код."
А в данном варианте будет два сертификата и два штрих-кода...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1456
З нами з: 22.02.16
Подякував: 141 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:48

Re: Программа "Masterсard Більше"

  velvet написав:сегодня заправлялся 33 л. бензина использовал сертификат ОККО на 100 грн. - начислили на фишку 110,23 грн., доступны будут через 2 недели

Тож побаловался седня
Заправил 32л на 1007,68грн.(95й подешевел со вчера на 50коп) Выдали 110,08 грн баллами
В то же время при оплате через ОККО-Пэй я мог получить 96 грн
Дякую за 14,08 грн :)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 21 чер, 2018 22:39, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24680
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1975 раз.
Подякували: 2789 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:27

clientage
ВОГ дарує 3 грн./літр при оплаті через ВОГ-пей (від 25 л).
V2
4
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 03.07.09
Подякував: 200 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:40

V2, ну да, у меня тоже 3грн на литре выходит
поправил предыдущий свой пост
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24680
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1975 раз.
Подякували: 2789 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:16

Re: Программа "Masterсard Більше"

Искатель написав:
  maxim2014 написав:Сейчас Бильше продаёт скидку 3 грн от 30 литров за 10 балов. С персональной она не суммируется, а с остальными - да. Получается что можно и -3 на литре получить и -100 от 1к одновременно.


А с какими еще "остальными" может суммироваться?
Вы реально думаете, что можно 2 сертификата сразу использовать: и "минус 3", и 100 на Фишку?!
Серьезно?
Но тогда надо заправиться где-то от 35л, чтобы сумма была от 1000 грн. А в идеале (кто платит картой "Максимум" Альфа-банка) - то еще чуточку больше, чтобы "живых" денег вышло больше 1000 грн.

Бла-бла
maxim2014
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 19.09.14
Подякував: 144 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 38394041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
38 10755
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 16:40
Darinkaa
Как получить "молодежный кредит" на жилье
Редактор форума » Чет 30 лис, 2017 11:42
0 1342
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:42
Редактор форума
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
29 6061
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 жов, 2017 01:30
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7389)
22.06.2018 19:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.