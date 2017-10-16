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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:43
maxim2014 написав:
Сейчас Бильше продаёт скидку 3 грн от 30 литров за 10 балов. С персональной она не суммируется, а с остальными - да. Получается что можно и -3 на литре получить и -100 от 1к одновременно.
А с какими еще "остальными" может суммироваться?
Вы реально думаете, что можно 2 сертификата сразу использовать: и "минус 3", и 100 на Фишку?!
Серьезно?
Но тогда надо заправиться где-то от 35л, чтобы сумма была от 1000 грн. А в идеале (кто платит картой "Максимум" Альфа-банка) - то еще чуточку больше, чтобы "живых" денег вышло больше 1000 грн.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 17:49
Меня смущает фраза в сертификате:
"Для однієї заправки можна використати лише один штрих-код."
А в данном варианте будет два сертификата и два штрих-кода...
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Додано: Чет 21 чер, 2018 21:48
velvet написав:
сегодня заправлялся 33 л. бензина использовал сертификат ОККО на 100 грн. - начислили на фишку 110,23 грн., доступны будут через 2 недели
Тож побаловался седня
Заправил 32л на 1007,68грн.(95й подешевел со вчера на 50коп) Выдали 110,08 грн баллами
В то же время при оплате через ОККО-Пэй я мог получить 96 грн
Дякую за 14,08 грн
Востаннє редагувалось clientage
в Чет 21 чер, 2018 22:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:27
clientage
ВОГ дарує 3 грн./літр при оплаті через ВОГ-пей (від 25 л).
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V2
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:40
V2, ну да, у меня тоже 3грн на литре выходит
поправил предыдущий свой пост
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Додано: Пон 25 чер, 2018 19:26
Бильше продаёт скидку 3 грн от 30 литров за 10 балов.
в условиях:
Термін дії пропозиції — до 30.06.2018.
Штрих-код є одноразовим і діє до 31.12.2018 року на будь-якому АЗК «ОККО» на всій території України, за винятком АР Крим.
Я понял эти условия, что сертификат можно получить до 30.06.2018., а использовать до 31.12.2018.
Хотел купить несколько штук, но перед этим позвонил на ОККО. Пробьют скидку в июле или сентябре?
Оператор долго консультировалась и ответила,что после 30.06.2018, скидки не будет.
Кто как думает?
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Andi_30
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Додано: Пон 25 чер, 2018 20:05
По условиям-покупка до 30.06, а пользовать можно до конца года. С оккопеем, как я понимаю, ее не подружить..
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Alex_ki
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Додано: Пон 25 чер, 2018 22:30
Alex_ki написав:
По условиям-покупка до 30.06, а пользовать можно до конца года. С оккопеем, как я понимаю, ее не подружить..
Теж такої думки.
Та й 10 балів - не та ціна, щоб думати: купувати чи ні!
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V2
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Додано: Вів 26 чер, 2018 07:09
Кстати, у меня за последнюю неделю не увеличилось количество баллов, хотя трат было много (больше 100 грн за транзакцию).
Я никогда не наблюдал, поэтому спрошу: а эти баллы разве не сразу начисляются? Они что, раз в месяц падают на счет МС більше?
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Додано: Вів 26 чер, 2018 07:41
Дня через 3 после транзакции
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mustbe
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