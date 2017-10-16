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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 07:47

Re: Программа "Masterсard Більше"

mustbe написав:Дня через 3 после транзакции
ага... после фактического списания
maxim2014
 
Повідомлень: 1240
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:15

  Искатель написав:Меня смущает фраза в сертификате:

"Для однієї заправки можна використати лише один штрих-код."
А в данном варианте будет два сертификата и два штрих-кода...


Сегодня не выдержал и позвонил на горячую линию поддержки Мастеркард Бильше.
Вопрос: можно ли использовать одновременно (на оплату одной заправки) два сертификата:
1) скидка 3 грн на литре - из каталога за 10 баллов;
2) 100 грн баллами на карту Фишка - выигранный на "Колесе".
Ответ был : "Однозначно нет. Только один сертификат за одну заправку".
Кстати, подтвердили, что купить скидку по 3 грн можно до 30.06 (я так понимаю, последний день - 29.06), а использовать - до конца года. Т.е. имеет смысл затариться скидками.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1469
З нами з: 22.02.16
Подякував: 143 раз.
Подякували: 298 раз.
 
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  #<1 ... 39404142
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