ага... после фактического списанияmustbe написав:Дня через 3 после транзакции
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 26 чер, 2018 07:47
Re: Программа "Masterсard Більше"
ага... после фактического списания
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:15
Сегодня не выдержал и позвонил на горячую линию поддержки Мастеркард Бильше.
Вопрос: можно ли использовать одновременно (на оплату одной заправки) два сертификата:
1) скидка 3 грн на литре - из каталога за 10 баллов;
2) 100 грн баллами на карту Фишка - выигранный на "Колесе".
Ответ был : "Однозначно нет. Только один сертификат за одну заправку".
Кстати, подтвердили, что купить скидку по 3 грн можно до 30.06 (я так понимаю, последний день - 29.06), а использовать - до конца года. Т.е. имеет смысл затариться скидками.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 26 чер, 2018 22:59
В общем, люблю я все проверять
Сегодня вечером заехал на заправку "ОККО" на трассе, залил бензин, протянул "Фишку" и ... два сертификата: первый 100 грн баллами, второй - скидка 3грн на литре.
Кассиру что, она пикнула считывателем штрих-кодов по обоим.
По факту в чеке уже было очевидно: сработал только один - 100 грн баллами на "Фишку". Причем начислили почему-то 112,18 , а не 100 (заправлял 43,18л). По сути, выгоднее было бы просто дать сертификат на скидку -3 грн...
Вот теперь вопрос: раз он не сработал, можно его попробовать использовать еще раз или не рисковать и купить "свежих", а этот выбросить?
Как понять, использован он или нет? Кассир сказала, что она ничего не видит, только в чеке видно...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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