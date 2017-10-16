Додано: Вів 26 чер, 2018 22:59

Искатель написав: Сегодня не выдержал и позвонил на горячую линию поддержки Мастеркард Бильше.

Вопрос: можно ли использовать одновременно (на оплату одной заправки) два сертификата:

1) скидка 3 грн на литре - из каталога за 10 баллов;

2) 100 грн баллами на карту Фишка - выигранный на "Колесе".

Ответ был : "Однозначно нет. Только один сертификат за одну заправку".

Кстати, подтвердили, что купить скидку по 3 грн можно до 30.06 (я так понимаю, последний день - 29.06), а использовать - до конца года. Т.е. имеет смысл затариться скидками. Сегодня не выдержал и позвонил на горячую линию поддержки Мастеркард Бильше.Вопрос: можно ли использовать одновременно (на оплату одной заправки) два сертификата:1) скидка 3 грн на литре - из каталога за 10 баллов;2) 100 грн баллами на карту Фишка - выигранный на "Колесе".Ответ был : "Однозначно нет. Только один сертификат за одну заправку".Кстати, подтвердили, что купить скидку по 3 грн можно до 30.06 (я так понимаю, последний день - 29.06), а использовать - до конца года. Т.е. имеет смысл затариться скидками.

В общем, люблю я все проверятьСегодня вечером заехал на заправку "ОККО" на трассе, залил бензин, протянул "Фишку" и ... два сертификата: первый 100 грн баллами, второй - скидка 3грн на литре.Кассиру что, она пикнула считывателем штрих-кодов по обоим.По факту в чеке уже было очевидно: сработал только один - 100 грн баллами на "Фишку". Причем начислили почему-то 112,18 , а не 100 (заправлял 43,18л). По сути, выгоднее было бы просто дать сертификат на скидку -3 грн...Вот теперь вопрос: раз он не сработал, можно его попробовать использовать еще раз или не рисковать и купить "свежих", а этот выбросить?Как понять, использован он или нет? Кассир сказала, что она ничего не видит, только в чеке видно...