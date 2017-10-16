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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:36
amtrans написав:
Итак, у кого сгорают через 2 дня сертификаты Сильпо или Фокстрот готов их обменять
Для справки:
Сельпо - до конца года.
Фокс - до октября
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mustbe
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Пон 16 жов, 2017 01:30
Джон