Для справки:
Сельпо - до конца года.
Фокс - до октября
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:36
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:00
дарю Сушия на покупку 50 грн. и скидка 20 грн. на сосиски и кофе в ОККО
кому нужно пишите в личку
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Додано: Сер 27 чер, 2018 17:17
остались две Сушии
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