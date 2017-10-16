RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:36

  amtrans написав:Итак, у кого сгорают через 2 дня сертификаты Сильпо или Фокстрот готов их обменять

Для справки:
Сельпо - до конца года.
Фокс - до октября
mustbe
 
Повідомлень: 544
З нами з: 27.12.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:00

дарю Сушия на покупку 50 грн. и скидка 20 грн. на сосиски и кофе в ОККО
кому нужно пишите в личку
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 06.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:17

остались две Сушии
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 06.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:27

Подарю серты Сушия и Окко-сосиськи.
Приму в дар Мегого.
Личка
mustbe
 
Повідомлень: 544
З нами з: 27.12.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:23

тема закрыта
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 06.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:27

Сертификаты Мегого нужны кому? Не пользуюсь.

P.S. Вижу.
Vuch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 04.03.09
Подякував: 161 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:39

  romanauscas написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Ненужный - потому, что теперь есть сертификаты сразу со скидкой на 3 грн

Ваащето есть ОККО-Пэй (смарт+мастерпасс) де ВСЕГДА рисуется скидка не менее 3грн/л, а то и 4.5грн/л :)
Хотяя... а вдруг лавочку с ОККО-Пэй прикроют :shock:
Вообщем диверсифик-я никада не помешает :P


Не согласен, у ОККО - тупой маркетинг. И если заправляться много, то оно ПОНИЖАЕТ персональную скидку. У меня сейчас 1,50грн/л при заправке больше 30л.
+ оккопей будет 2,50грн/л.



Кроме гарантированной скидки 3грн, Альфа дает 3% и бесплатную рассрочку на 3 месяца.
Andi_30
 
Повідомлень: 178
З нами з: 25.05.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
38 10894
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 16:40
Darinkaa
Как получить "молодежный кредит" на жилье
Редактор форума » Чет 30 лис, 2017 11:42
0 1380
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:42
Редактор форума
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
29 6189
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 жов, 2017 01:30
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57694)
06.07.2018 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.