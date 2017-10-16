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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:36
amtrans написав:
Итак, у кого сгорают через 2 дня сертификаты Сильпо или Фокстрот готов их обменять
Для справки:
Сельпо - до конца года.
Фокс - до октября
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:00
дарю Сушия на покупку 50 грн. и скидка 20 грн. на сосиски и кофе в ОККО
кому нужно пишите в личку
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Додано: Сер 27 чер, 2018 17:17
остались две Сушии
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:27
Подарю серты Сушия и Окко-сосиськи.
Приму в дар Мегого.
Личка
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Додано: Сер 27 чер, 2018 22:23
тема закрыта
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Додано: Пон 02 лип, 2018 17:27
Сертификаты Мегого нужны кому? Не пользуюсь.
P.S. Вижу.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:39
romanauscas написав: clientage написав: Искатель написав:
Ненужный - потому, что теперь есть сертификаты сразу со скидкой на 3 грн
Ваащето есть ОККО-Пэй (смарт+мастерпасс) де ВСЕГДА рисуется скидка не менее 3грн/л
, а то и 4.5грн/л
Хотяя... а вдруг лавочку с ОККО-Пэй прикроют
Вообщем диверсифик-я никада не помешает
Не согласен, у ОККО - тупой маркетинг. И если заправляться много, то оно ПОНИЖАЕТ персональную скидку. У меня сейчас 1,50грн/л при заправке больше 30л.
+ оккопей будет 2,50грн/л
.
Кроме гарантированной скидки 3грн, Альфа дает 3% и бесплатную рассрочку на 3 месяца.
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Andi_30
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Додано: Суб 07 лип, 2018 09:17
Andi_30 написав: romanauscas написав: clientage написав:
[quote="4395488:Искатель"]Ненужный - потому, что теперь есть сертификаты сразу со скидкой на 3 грн
Ваащето есть ОККО-Пэй (смарт+мастерпасс) де ВСЕГДА рисуется скидка не менее 3грн/л
, а то и 4.5грн/л
Хотяя... а вдруг лавочку с ОККО-Пэй прикроют
Вообщем диверсифик-я никада не помешает
Не согласен, у ОККО - тупой маркетинг. И если заправляться много, то оно ПОНИЖАЕТ персональную скидку. У меня сейчас 1,50грн/л при заправке больше 30л.
+ оккопей будет 2,50грн/л
.
Кроме гарантированной скидки 3грн, Альфа дает 3% и бесплатную рассрочку на 3 месяца.[/quote]
Альфа даёт гарантированную скидку 3грн для ОККО?
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maxim2014
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Додано: Суб 07 лип, 2018 10:19
maxim2014 написав:
Кроме гарантированной скидки 3грн, Альфа дает 3% и бесплатную рассрочку на 3 месяца.
Альфа даёт гарантированную скидку 3грн для ОККО?[/quote]
Обсуждали сертификаты программы "Masterсard Більше".
Я считаю, что скидка по сертификату 3грн, 3% от Альфы и бесплатная рассрочка на 3 месяца. Лучше чем персональная плавающая скидка от 1,5-3 грн и 1грн за ОККО Пей. За ОККО Пей Альфа рассрочку не дает.
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Andi_30
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Додано: Суб 07 лип, 2018 10:40
Andi_30 написав:
Обсуждали сертификаты программы "Masterсard Більше".
Я считаю, что скидка по сертификату 3грн, 3% от Альфы и бесплатная рассрочка на 3 месяца. Лучше чем персональная плавающая скидка от 1,5-3 грн и 1грн за ОККО Пей. За ОККО Пей Альфа рассрочку не дает.
За ОККО Пей Альфа рассрочку Дает!
Только надо сразу заказывать на 1000+ грн по цене стеллы АЗС. И топливо обязательно должно влезть в бак, если не влезет - ОККО делает отмену операции и рассрочки не будет.
Это будет не полный бак, и скидку дадут бонусами, которые можно тратить на топливо. Я только так и заправляюсь. Ну и сертификат -3грн когда персональная меньше 2грн.
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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