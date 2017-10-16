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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 07 лип, 2018 19:06
romanauscas написав: Andi_30 написав:
Обсуждали сертификаты программы "Masterсard Більше".
Я считаю, что скидка по сертификату 3грн, 3% от Альфы и бесплатная рассрочка на 3 месяца. Лучше чем персональная плавающая скидка от 1,5-3 грн и 1грн за ОККО Пей. За ОККО Пей Альфа рассрочку не дает.
За ОККО Пей Альфа рассрочку Дает!
Только надо сразу заказывать на 1000+ грн по цене стеллы АЗС. И топливо обязательно должно влезть в бак, если не влезет - ОККО делает отмену операции и рассрочки не будет.
Это будет не полный бак, и скидку дадут бонусами, которые можно тратить на топливо. Я только так и заправляюсь. Ну и сертификат -3грн когда персональная меньше 2грн.
Все верно. С декабря алла включила 5983 в свою КБ программу.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 18:57
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Додано: Вів 17 лип, 2018 19:07
А есть там что-то интересное?
У меня не открывается каталог
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Джон
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