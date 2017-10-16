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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 07 лип, 2018 19:06
romanauscas написав: Andi_30 написав:
Обсуждали сертификаты программы "Masterсard Більше".
Я считаю, что скидка по сертификату 3грн, 3% от Альфы и бесплатная рассрочка на 3 месяца. Лучше чем персональная плавающая скидка от 1,5-3 грн и 1грн за ОККО Пей. За ОККО Пей Альфа рассрочку не дает.
За ОККО Пей Альфа рассрочку Дает!
Только надо сразу заказывать на 1000+ грн по цене стеллы АЗС. И топливо обязательно должно влезть в бак, если не влезет - ОККО делает отмену операции и рассрочки не будет.
Это будет не полный бак, и скидку дадут бонусами, которые можно тратить на топливо. Я только так и заправляюсь. Ну и сертификат -3грн когда персональная меньше 2грн.
Все верно. С декабря алла включила 5983 в свою КБ программу.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 18:57
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
Скидка 3 грн/л на ОККО от 5 л (стучите в личку)
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ramaz
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Додано: Вів 17 лип, 2018 19:07
А есть там что-то интересное?
У меня не открывается каталог
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Грйс-мэн
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Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41
Грйс-мэн написав:
А есть там что-то интересное?
У меня не открывается каталог
Только появилось. Еще не наполнили. Наблюдаем...
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
Скидка 3 грн/л на ОККО от 5 л (стучите в личку)
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ramaz
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Додано: Сер 18 лип, 2018 22:15
ramaz написав: Грйс-мэн написав:
А есть там что-то интересное?
У меня не открывается каталог
Только появилось. Еще не наполнили. Наблюдаем...
Да ничего там интересного нет
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:27
ага, и без комиссии за конвертацию, процент на остаток собственных средств не менее 15, с бесплатной страховкой турпоездок заграницу
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