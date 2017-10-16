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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 19:06

  romanauscas написав:
  Andi_30 написав:Обсуждали сертификаты программы "Masterсard Більше".
Я считаю, что скидка по сертификату 3грн, 3% от Альфы и бесплатная рассрочка на 3 месяца. Лучше чем персональная плавающая скидка от 1,5-3 грн и 1грн за ОККО Пей. За ОККО Пей Альфа рассрочку не дает.


За ОККО Пей Альфа рассрочку Дает!
Только надо сразу заказывать на 1000+ грн по цене стеллы АЗС. И топливо обязательно должно влезть в бак, если не влезет - ОККО делает отмену операции и рассрочки не будет.
Это будет не полный бак, и скидку дадут бонусами, которые можно тратить на топливо. Я только так и заправляюсь. Ну и сертификат -3грн когда персональная меньше 2грн.

Все верно. С декабря алла включила 5983 в свою КБ программу.
guntherhouse777
 
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:57

Mastercard Більше Black

https://bilshe.mastercard.ua/ua/?black=1

Вопрос: где открыть карту Mastercard® Platinum дешево, сердито и без абонплаты? :mrgreen:
А еще чтобы кредитная и с кешбеком... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
Скидка 3 грн/л на ОККО от 5 л (стучите в личку)
ramaz
 
Повідомлень: 80
З нами з: 12.07.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:07

  ramaz написав:https://bilshe.mastercard.ua/ua/?black=1

Вопрос: где открыть карту Mastercard® Platinum дешево, сердито и без абонплаты? :mrgreen:
А еще чтобы кредитная и с кешбеком... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

А есть там что-то интересное?
У меня не открывается каталог
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 320
З нами з: 22.01.18
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41

  Грйс-мэн написав:А есть там что-то интересное?
У меня не открывается каталог

Только появилось. Еще не наполнили. Наблюдаем...
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
Скидка 3 грн/л на ОККО от 5 л (стучите в личку)
ramaz
 
Повідомлень: 80
З нами з: 12.07.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 22:15

Re: Программа "Masterсard Більше"

ramaz написав:
  Грйс-мэн написав:А есть там что-то интересное?
У меня не открывается каталог

Только появилось. Еще не наполнили. Наблюдаем...

Да ничего там интересного нет :(
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:27

  ramaz написав:https://bilshe.mastercard.ua/ua/?black=1

Вопрос: где открыть карту Mastercard® Platinum дешево, сердито и без абонплаты? :mrgreen:
А еще чтобы кредитная и с кешбеком... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ага, и без комиссии за конвертацию, процент на остаток собственных средств не менее 15, с бесплатной страховкой турпоездок заграницу 8)
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