Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 07 лип, 2018 19:06
romanauscas написав: Andi_30 написав:
Обсуждали сертификаты программы "Masterсard Більше".
Я считаю, что скидка по сертификату 3грн, 3% от Альфы и бесплатная рассрочка на 3 месяца. Лучше чем персональная плавающая скидка от 1,5-3 грн и 1грн за ОККО Пей. За ОККО Пей Альфа рассрочку не дает.
За ОККО Пей Альфа рассрочку Дает!
Только надо сразу заказывать на 1000+ грн по цене стеллы АЗС. И топливо обязательно должно влезть в бак, если не влезет - ОККО делает отмену операции и рассрочки не будет.
Это будет не полный бак, и скидку дадут бонусами, которые можно тратить на топливо. Я только так и заправляюсь. Ну и сертификат -3грн когда персональная меньше 2грн.
Все верно. С декабря алла включила 5983 в свою КБ программу.
guntherhouse777
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Додано: Вів 17 лип, 2018 18:57
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
Скидка 3 грн/л на ОККО от 5 л (стучите в личку)
ramaz
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Додано: Вів 17 лип, 2018 19:07
А есть там что-то интересное?
У меня не открывается каталог
Грйс-мэн
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Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41
Грйс-мэн написав:
А есть там что-то интересное?
У меня не открывается каталог
Только появилось. Еще не наполнили. Наблюдаем...
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
Скидка 3 грн/л на ОККО от 5 л (стучите в личку)
ramaz
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Додано: Сер 18 лип, 2018 22:15
ramaz написав: Грйс-мэн написав:
А есть там что-то интересное?
У меня не открывается каталог
Только появилось. Еще не наполнили. Наблюдаем...
Да ничего там интересного нет
maxim2014
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:27
ага, и без комиссии за конвертацию, процент на остаток собственных средств не менее 15, с бесплатной страховкой турпоездок заграницу
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Додано: Чет 26 лип, 2018 05:45
Здесь есть те, кто делает покупки в VARUS? В нашем городе его нет.
Через 3 дня стартует распродажа скидок на 50 грн при покупке от 300 грн:
https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... ki_u_varus
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
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Додано: Чет 26 лип, 2018 06:24
Варус то добже, дякую за інфу!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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