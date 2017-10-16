Фантом написав:Чистил папки, с последнего колеса, нашёл у себя сертификаты Megogo. 7 штук. Один сертификат это 14 дней бесплатного просмотра. Срок активации до 12.12.18. Т.е использовать все одним человеком, уже не получится. Может кому нужны? Мне без надобности. Отдам, первым двум отписавшимся в личку. Первому 4 шт, второму 3 шт.
П.С. Сертификаты отданы.
Сертификаты продлевают подписку, если активировать даже в последний день все одновременно, то хватит надолго.
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