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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 45464748>
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 21:49

  Фантом написав:Чистил папки, с последнего колеса, нашёл у себя сертификаты Megogo. 7 штук.
Один сертификат это 14 дней бесплатного просмотра. Срок активации до 12.12.18. Т.е использовать все одним человеком, уже не получится.
Может кому нужны? Мне без надобности.
Отдам, первым двум отписавшимся в личку. Первому 4 шт, второму 3 шт.

П.С. Сертификаты отданы.


Сертификаты продлевают подписку, если активировать даже в последний день все одновременно, то хватит надолго.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 11:13

  Фантом написав:нашёл у себя сертификаты Megogo. 7 штук.

Я бы эту макулатуру на свой Варус поменял. Или Сильпо.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:12

90 днів безкоштовного сервісу від Portmone.com
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:53

Re: Программа "Masterсard Більше"

НежданчикЗображення
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:19

Re: Программа "Masterсard Більше"

Amid, за оплату NFC с телефона?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:18

MASolomko
Именно так. Но нигде информации не нашёл, может там ещё сумма минимальная есть для удвоения, поскольку не все оплаты телефоном по 2 балла приносят.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:10

  vollena71 написав:90 днів безкоштовного сервісу від Portmone.com
Обміняйте 10 балів на промокод, який ви можете використати як на сайті, так і в мобільному застосунку. Промокод діє для абонентів на умовах тарифного плану «Комісія». Після реєстрації в системі Portmone його визначають за дефолтом.
Пропозицією можуть скористатися і нові клієнти, і ті, хто вже давно є клієнтом Portmone.com.
Один клієнт може активувати лише один промокод.

О, це дійсно цікава штука, дякую :)
Rainbow
 
Повідомлень: 1888
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:47

  qwe_ua написав:
Vial написав:Супруга выиграла куртку по акции Мастеркард "З м’яча починається твій шлях до фіналу". Позвонили с Киева, уточнили номер и адрес Новой почты для пересылки. Через две недели еще раз перезвонили и уточнили тоже самое. Прошло месяца три, а куртка так и не приехала.
А позвонить и пнуть?....

Спасибо за совет!
Я думал, что в ней уже кто-то ходит... Пнули. Приехала куртка. Поддержка на сайте "Мастеркард бильше" адекватная.
Vial
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:55

Я вообще обожаю в интернете покупать, и имею довольно много разных карт, и от привата две, визовская и мастер, и от монобанка карта есть, ими вполне удобно пользоваться. Сейчас как раз выбираю себе удобную обувь здесь , оплачу её картой монобанка и еще и сэкономлю, получив кешбек. Круто же?
А вы как любите экономить на покупках? Используете кешбек в повседневной жизни?
ProDengi
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:10

Re: Программа "Masterсard Більше"

  ProDengi написав:...оплачу её картой монобанка и еще и сэкономлю, получив кешбек. Круто же?
А вы как любите экономить на покупках? Используете кешбек в повседневной жизни?

Монобанк не рекомендует использовать свою карту только для покупок с кэшбэком.
Осторожно,
Монобанк еще и наказывает своего клиента, если тот юзает карту только с кэшбэком -- снижает в дальнейшем размер кэшбэка :P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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