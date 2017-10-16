Фантом написав:Чистил папки, с последнего колеса, нашёл у себя сертификаты Megogo. 7 штук. Один сертификат это 14 дней бесплатного просмотра. Срок активации до 12.12.18. Т.е использовать все одним человеком, уже не получится. Может кому нужны? Мне без надобности. Отдам, первым двум отписавшимся в личку. Первому 4 шт, второму 3 шт.
П.С. Сертификаты отданы.
Сертификаты продлевают подписку, если активировать даже в последний день все одновременно, то хватит надолго.
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vollena71 написав:90 днів безкоштовного сервісу від Portmone.com Обміняйте 10 балів на промокод, який ви можете використати як на сайті, так і в мобільному застосунку. Промокод діє для абонентів на умовах тарифного плану «Комісія». Після реєстрації в системі Portmone його визначають за дефолтом. Пропозицією можуть скористатися і нові клієнти, і ті, хто вже давно є клієнтом Portmone.com. Один клієнт може активувати лише один промокод.
Vial написав:Супруга выиграла куртку по акции Мастеркард "З м’яча починається твій шлях до фіналу". Позвонили с Киева, уточнили номер и адрес Новой почты для пересылки. Через две недели еще раз перезвонили и уточнили тоже самое. Прошло месяца три, а куртка так и не приехала.
А позвонить и пнуть?....
Спасибо за совет! Я думал, что в ней уже кто-то ходит... Пнули. Приехала куртка. Поддержка на сайте "Мастеркард бильше" адекватная.
Я вообще обожаю в интернете покупать, и имею довольно много разных карт, и от привата две, визовская и мастер, и от монобанка карта есть, ими вполне удобно пользоваться. Сейчас как раз выбираю себе удобную обувь здесь , оплачу её картой монобанка и еще и сэкономлю, получив кешбек. Круто же? А вы как любите экономить на покупках? Используете кешбек в повседневной жизни?
ProDengi написав:...оплачу её картой монобанка и еще и сэкономлю, получив кешбек. Круто же? А вы как любите экономить на покупках? Используете кешбек в повседневной жизни?
Монобанк не рекомендует использовать свою карту только для покупок с кэшбэком. Осторожно, Монобанк еще и наказывает своего клиента, если тот юзает карту только с кэшбэком -- снижает в дальнейшем размер кэшбэка