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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:57
clientage написав: ProDengi написав:
...оплачу её картой монобанка и еще и сэкономлю, получив кешбек. Круто же?
А вы как любите экономить на покупках? Используете кешбек в повседневной жизни?
Монобанк не рекомендует использовать свою карту только для покупок с кэшбэком.Осторожно
,
Монобанк еще и наказывает своего клиента, если тот юзает карту только с кэшбэком -- снижает в дальнейшем размер кэшбэка
Спокійно! Очевидно, що у вона у нього зарплатна. Поганий дзвіночок від банди.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 23:25
Что-то мастеркард перестал все предложения выводить на главной, все можно посмотреть только играясь фильтрами, есть ли способ это победить?
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Додано: Пон 12 лис, 2018 12:39
Сомневаюсь, что идиотизм недопрограммистов от Мастеркард удастся победить. На выходных заспамили все ящики предложением "90 дней Portmone бесплатно", а купить его не удается - "Попробуйте позже или обратитесь в службу поддержки".
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