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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:57

  clientage написав:
  ProDengi написав:...оплачу её картой монобанка и еще и сэкономлю, получив кешбек. Круто же?
А вы как любите экономить на покупках? Используете кешбек в повседневной жизни?

Монобанк не рекомендует использовать свою карту только для покупок с кэшбэком.
Осторожно,
Монобанк еще и наказывает своего клиента, если тот юзает карту только с кэшбэком -- снижает в дальнейшем размер кэшбэка :P :P :P

Спокійно! Очевидно, що у вона у нього зарплатна. Поганий дзвіночок від банди.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:25

Re: Программа "Masterсard Більше"

Что-то мастеркард перестал все предложения выводить на главной, все можно посмотреть только играясь фильтрами, есть ли способ это победить?
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:39

Re: Программа "Masterсard Більше"

Сомневаюсь, что идиотизм недопрограммистов от Мастеркард удастся победить. На выходных заспамили все ящики предложением "90 дней Portmone бесплатно", а купить его не удается - "Попробуйте позже или обратитесь в службу поддержки".
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:40

  Poleg написав:Сомневаюсь, что идиотизм недопрограммистов от Мастеркард удастся победить. На выходных заспамили все ящики предложением "90 дней Portmone бесплатно", а купить его не удается - "Попробуйте позже или обратитесь в службу поддержки".

А третью карту нельзя привязать к аккаунту? Просветите плз - пробую, но даже до ввода CVV не доходит, после ввода номера карты и срока действия кнопка "продолжить" не реагирует на нажатия. У меня перевыпущена по сроку карта, при удалении старой МКБ грозится удалить и баллы, ею набранные. А перевыпущенную, кроме как через добавление новой, никак не подключить?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлень: 862
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:31

  pharus написав:А третью карту нельзя привязать к аккаунту? Просветите плз - пробую, но даже до ввода CVV не доходит, после ввода номера карты и срока действия кнопка "продолжить" не реагирует на нажатия. У меня перевыпущена по сроку карта, при удалении старой МКБ грозится удалить и баллы, ею набранные. А перевыпущенную, кроме как через добавление новой, никак не подключить?

У меня на одном из аккаунтов 4 карты. Но там творится полнейший идиотизм - то карта пропала, поддержка восстановила, но теперь у нее нет срока, поэтому она числится у них как просроченная но баллы набирает. В общем старую не удаляйте, там по условиям общее число карт - до 10.
Если не получится привязать позже - звоните в поддержку, пусть вручную добавляют раз у программистов руки кривые.
Poleg
 
Повідомлень: 222
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