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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:57
clientage написав: ProDengi написав:
...оплачу её картой монобанка и еще и сэкономлю, получив кешбек. Круто же?
А вы как любите экономить на покупках? Используете кешбек в повседневной жизни?
Монобанк не рекомендует использовать свою карту только для покупок с кэшбэком.Осторожно
,
Монобанк еще и наказывает своего клиента, если тот юзает карту только с кэшбэком -- снижает в дальнейшем размер кэшбэка
Спокійно! Очевидно, що у вона у нього зарплатна. Поганий дзвіночок від банди.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 23:25
Что-то мастеркард перестал все предложения выводить на главной, все можно посмотреть только играясь фильтрами, есть ли способ это победить?
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Chicheva
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Додано: Пон 12 лис, 2018 12:39
Сомневаюсь, что идиотизм недопрограммистов от Мастеркард удастся победить. На выходных заспамили все ящики предложением "90 дней Portmone бесплатно", а купить его не удается - "Попробуйте позже или обратитесь в службу поддержки".
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Poleg
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Додано: Пон 12 лис, 2018 20:40
Poleg написав:
Сомневаюсь, что идиотизм недопрограммистов от Мастеркард удастся победить. На выходных заспамили все ящики предложением "90 дней Portmone бесплатно", а купить его не удается - "Попробуйте позже или обратитесь в службу поддержки".
А третью карту нельзя привязать к аккаунту? Просветите плз - пробую, но даже до ввода CVV не доходит, после ввода номера карты и срока действия кнопка "продолжить" не реагирует на нажатия. У меня перевыпущена по сроку карта, при удалении старой МКБ грозится удалить и баллы, ею набранные. А перевыпущенную, кроме как через добавление новой, никак не подключить?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Пон 12 лис, 2018 21:31
pharus написав:
А третью карту нельзя привязать к аккаунту? Просветите плз - пробую, но даже до ввода CVV не доходит, после ввода номера карты и срока действия кнопка "продолжить" не реагирует на нажатия. У меня перевыпущена по сроку карта, при удалении старой МКБ грозится удалить и баллы, ею набранные. А перевыпущенную, кроме как через добавление новой, никак не подключить?
У меня на одном из аккаунтов 4 карты. Но там творится полнейший идиотизм - то карта пропала, поддержка восстановила, но теперь у нее нет срока, поэтому она числится у них как просроченная но баллы набирает. В общем старую не удаляйте, там по условиям общее число карт - до 10.
Если не получится привязать позже - звоните в поддержку, пусть вручную добавляют раз у программистов руки кривые.
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Poleg
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Додано: Вів 13 лис, 2018 09:19
У меня 5 привязано, одну удалил, по которой было 2 балла, они остались.. но экспериментировать на карте, где много баллов, наверное не стоит)
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Додано: Чет 15 лис, 2018 22:11
а при отправке подарков Новой почтой, Бильше оплачивает доставку или ставит за счёт получателя?
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velvet
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Додано: Чет 15 лис, 2018 22:22
velvet написав:а при отправке подарков Новой почтой, Бильше оплачивает доставку или ставит за счёт получателя?
Оплачивает
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Chicheva
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:21
Колесо запустили.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:33
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