V2
Аналогично!
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:38
Re: Программа "Masterсard Більше"
А як тут видалити здохлі картки(мобверсія, андроїд, хром)?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:40
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:43
Re: Программа "Masterсard Більше"
5, фокстрот, фокстрот
|