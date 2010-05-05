RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 47484950>
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:35

V2
Аналогично!
Vorlon
 
Повідомлень: 6138
З нами з: 14.06.13
Подякував: 338 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:38

Re: Программа "Masterсard Більше"

А як тут видалити здохлі картки(мобверсія, андроїд, хром)?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7997
З нами з: 15.04.09
Подякував: 391 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:40

  V2 написав:5,5,10.

Снова складируют баллы в зад.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6730
З нами з: 03.11.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

5, фокстрот, фокстрот
qwe_ua
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 16.03.10
Подякував: 197 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:48

Re: Программа "Masterсard Більше"

Один раз +5, далее участвовать в разводе не стал. Еще заметил, что колесо на главной (которое крутится пока водишь по нему мышкой) совсем не такое, какое крутишь в реале. В реале +5 есть и на красненьком и на желтеньком фоне, а на главной +5 только одно. Видно в этот раз программеры решили не особо заморачиваться в разводе населения.
Poleg
 
Повідомлень: 225
З нами з: 23.03.12
Подякував: 28 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:56

  qwe_ua написав:5, фокстрот, фокстрот


А не пробывали проверить фокстрот?
Бо ввожу промокод на сайте, а скидку не дает. :(
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2304
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:04

сертификат от Босфор на 50 грн., +10 и -20 грн. на кофе и сосиску от ОККО
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2190
З нами з: 06.03.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:06

  Poleg написав:Один раз +5, далее участвовать в разводе не стал. Еще заметил, что колесо на главной (которое крутится пока водишь по нему мышкой) совсем не такое, какое крутишь в реале. В реале +5 есть и на красненьком и на желтеньком фоне, а на главной +5 только одно. Видно в этот раз программеры решили не особо заморачиваться в разводе населения.


Ну так ведь выигрыш определяется по определнному алгоритму в момент нажатия кнопки. Ну а крутящееся колесо, то для красоты процесса.
Или вы серьезно размышляли как его надо крутнуть что б айфон выпал? :)
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2304
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:09

  Poleg написав:далее участвовать в разводе не стал.

А всё равно больше тратить баллы не на что... :D
Vorlon
 
Повідомлень: 6138
З нами з: 14.06.13
Подякував: 338 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

Aps написав:
  qwe_ua написав:5, фокстрот, фокстрот


А не пробывали проверить фокстрот?
Бо ввожу промокод на сайте, а скидку не дает. :(
Не, зашёл на сайт, там всё так печально, выбрать нечего. Может вечером попробую порошка и т.п. заказать :)
qwe_ua
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 16.03.10
Подякував: 197 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 47484950>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка"
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
9 5049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:26
Ka-Pi-Tan
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
38 11796
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 16:40
Darinkaa
Как получить "молодежный кредит" на жилье
Редактор форума » Чет 30 лис, 2017 11:42
0 1679
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:42
Редактор форума

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (50)
20.11.2018 19:08
Monobank (10212)
20.11.2018 19:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.