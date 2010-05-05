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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:35
V2
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Vorlon
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:38
А як тут видалити здохлі картки(мобверсія, андроїд, хром)?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:40
V2 написав:
5,5,10.
Снова складируют баллы в зад.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:43
5, фокстрот, фокстрот
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qwe_ua
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Додано: Вів 20 лис, 2018 17:48
Один раз +5, далее участвовать в разводе не стал. Еще заметил, что колесо на главной (которое крутится пока водишь по нему мышкой) совсем не такое, какое крутишь в реале. В реале +5 есть и на красненьком и на желтеньком фоне, а на главной +5 только одно. Видно в этот раз программеры решили не особо заморачиваться в разводе населения.
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Poleg
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Додано: Вів 20 лис, 2018 17:56
qwe_ua написав:
5, фокстрот, фокстрот
А не пробывали проверить фокстрот?
Бо ввожу промокод на сайте, а скидку не дает.
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Aps
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Додано: Вів 20 лис, 2018 18:04
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velvet
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Додано: Вів 20 лис, 2018 18:06
Poleg написав:
Один раз +5, далее участвовать в разводе не стал. Еще заметил, что колесо на главной (которое крутится пока водишь по нему мышкой) совсем не такое, какое крутишь в реале. В реале +5 есть и на красненьком и на желтеньком фоне, а на главной +5 только одно. Видно в этот раз программеры решили не особо заморачиваться в разводе населения.
Ну так ведь выигрыш определяется по определнному алгоритму в момент нажатия кнопки. Ну а крутящееся колесо, то для красоты процесса.
Или вы серьезно размышляли как его надо крутнуть что б айфон выпал?
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Aps
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Додано: Вів 20 лис, 2018 18:09
Poleg написав:
далее участвовать в разводе не стал.
А всё равно больше тратить баллы не на что...
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Vorlon
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Додано: Вів 20 лис, 2018 18:17
Aps написав: qwe_ua написав:
5, фокстрот, фокстрот
А не пробывали проверить фокстрот?
Бо ввожу промокод на сайте, а скидку не дает.
Не, зашёл на сайт, там всё так печально, выбрать нечего. Может вечером попробую порошка и т.п. заказать
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qwe_ua
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