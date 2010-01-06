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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 48495051>
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:24

Aps
Я идеалист, мне хочется понимать что на 12 секторах (даже на тех, что скрыты). Игру, в которой сектора появляются после нажатия кнопки считаю нечестной. Айфон мне не надо, а список выигрышей даже расстроил:
6.1.1. спеціальна пропозиція від мережі «Фокстрот»;
6.1.2. спеціальна пропозиція від мережі закладів «Сушия»;
6.1.3. ваучери від АЗК «ОККО»;
6.1.4. спеціальна пропозиція від «Планета Кіно»;
6.1.5. знижка на квитки від Busfor;
6.1.6. спеціальна пропозиція від мережі супермаркетів Varus;
6.1.7. сертифікат на кросівки від Puma;
6.1.8. тур до Єгипту на двох від Farvater;
6.1.9. ваучери мережі «Епіцентр»;
6.1.10. ваучери мережі Gold.ua;
6.1.11. спеціальна пропозиція від Megogo;
6.1.12. спеціальна пропозиція від Portmone;
6.1.13. спеціальна пропозиція від LeBoutique;
6.1.14. смартфони з підтримкою NFC, загальною кількістю 220 (двісті двадцять) одиниць;
6.1.15. смартфони від «АЛЛО», загальною кількістю 4 (чотири) одиниці;
6.1.16. смартфони IPhone XS, загальною кількістю 4 (чотири) одиниці;
6.1.17. бонусні бали, а саме 5 (п’ять) балів і 10 (десять) балів.

Раньше хоть за пополняшками и Сильпо можно было охотиться, а тут либо мусор, либо не выиграешь.
Vorlon Так пить/есть не просят.
P.S. Доложили, что за Сушией сегодня скрывается Кранч с тунцем. Еще неизвестно вкуснее ли он Big Fish roll, который просто за десятку купить можно.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:31

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Aps написав:Бо ввожу промокод на сайте, а скидку не дает.
На товары от 1к гривен дадут кеш-бек 10%.
https://red-forum.com/showpost.php?p=14 ... tcount=380
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:57

Re: Программа "Masterсard Більше"

MASolomko написав:
  Aps написав:Бо ввожу промокод на сайте, а скидку не дает.
На товары от 1к гривен дадут кеш-бек 10%.
https://red-forum.com/showpost.php?p=14 ... tcount=380
То написано на сертификате. А вот как это применить не понятно пока.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:31

Re: Программа "Masterсard Більше"

сушия. і вже замовлення від 99грн
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:03

Re: Программа "Masterсard Більше"

Тоже решил побаловаться - три раза крутанул 5,10,5... хай дальше лежат
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:27

А що там за сертифікат від Portmone можна у Колі накрутити? Ви вартий він того, щоб Більше здати свій ІПН?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:30

На фокстроте в черную пятницу типа скидки. Есть у них на сайте спец страница с товарами, которые можно купить по промокоду от МК https://www.foxtrot.com.ua/ru/actions/1 ... cardbilshe и показана цена на такой товар на сегодня и с 23.11, которая ниже нынешней. Вопрос: если совершить покупку на сайте у них 23.11 на товар со спец страницы, то скидка по коду будет от той цены, что праздничная, "чернопятничная" или от сегодняшней?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:36

klug Что мешает его просто купить за 10 баллов без колес?
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:38

  klug написав:А що там за сертифікат від Portmone можна у Колі накрутити? Ви вартий він того, щоб Більше здати свій ІПН?

Такой же, как и за 10 балов. 90 дней без комиссий.
Если кому надо, могу один скинуть в лс.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

la9 написав:На фокстроте в черную пятницу типа скидки. Есть у них на сайте спец страница с товарами, которые можно купить по промокоду от МК https://www.foxtrot.com.ua/ru/actions/1 ... cardbilshe и показана цена на такой товар на сегодня и с 23.11, которая ниже нынешней. Вопрос: если совершить покупку на сайте у них 23.11 на товар со спец страницы, то скидка по коду будет от той цены, что праздничная, "чернопятничная" или от сегодняшней?
На сертификате пишут что на акционный товары не действуют, а выходит все наоборот. Вы откуда про ту спец страницу узнали?
Aps
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