Aps Я идеалист, мне хочется понимать что на 12 секторах (даже на тех, что скрыты). Игру, в которой сектора появляются после нажатия кнопки считаю нечестной. Айфон мне не надо, а список выигрышей даже расстроил:
6.1.1. спеціальна пропозиція від мережі «Фокстрот»; 6.1.2. спеціальна пропозиція від мережі закладів «Сушия»; 6.1.3. ваучери від АЗК «ОККО»; 6.1.4. спеціальна пропозиція від «Планета Кіно»; 6.1.5. знижка на квитки від Busfor; 6.1.6. спеціальна пропозиція від мережі супермаркетів Varus; 6.1.7. сертифікат на кросівки від Puma; 6.1.8. тур до Єгипту на двох від Farvater; 6.1.9. ваучери мережі «Епіцентр»; 6.1.10. ваучери мережі Gold.ua; 6.1.11. спеціальна пропозиція від Megogo; 6.1.12. спеціальна пропозиція від Portmone; 6.1.13. спеціальна пропозиція від LeBoutique; 6.1.14. смартфони з підтримкою NFC, загальною кількістю 220 (двісті двадцять) одиниць; 6.1.15. смартфони від «АЛЛО», загальною кількістю 4 (чотири) одиниці; 6.1.16. смартфони IPhone XS, загальною кількістю 4 (чотири) одиниці; 6.1.17. бонусні бали, а саме 5 (п’ять) балів і 10 (десять) балів.
Раньше хоть за пополняшками и Сильпо можно было охотиться, а тут либо мусор, либо не выиграешь. Vorlon Так пить/есть не просят. P.S. Доложили, что за Сушией сегодня скрывается Кранч с тунцем. Еще неизвестно вкуснее ли он Big Fish roll, который просто за десятку купить можно.
На фокстроте в черную пятницу типа скидки. Есть у них на сайте спец страница с товарами, которые можно купить по промокоду от МК https://www.foxtrot.com.ua/ru/actions/1 ... cardbilshe и показана цена на такой товар на сегодня и с 23.11, которая ниже нынешней. Вопрос: если совершить покупку на сайте у них 23.11 на товар со спец страницы, то скидка по коду будет от той цены, что праздничная, "чернопятничная" или от сегодняшней?
la9 написав:На фокстроте в черную пятницу типа скидки. Есть у них на сайте спец страница с товарами, которые можно купить по промокоду от МК https://www.foxtrot.com.ua/ru/actions/1 ... cardbilshe и показана цена на такой товар на сегодня и с 23.11, которая ниже нынешней. Вопрос: если совершить покупку на сайте у них 23.11 на товар со спец страницы, то скидка по коду будет от той цены, что праздничная, "чернопятничная" или от сегодняшней?
На сертификате пишут что на акционный товары не действуют, а выходит все наоборот. Вы откуда про ту спец страницу узнали?