la9 написав:На фокстроте в черную пятницу типа скидки. Есть у них на сайте спец страница с товарами, которые можно купить по промокоду от МК https://www.foxtrot.com.ua/ru/actions/1 ... cardbilshe и показана цена на такой товар на сегодня и с 23.11, которая ниже нынешней. Вопрос: если совершить покупку на сайте у них 23.11 на товар со спец страницы, то скидка по коду будет от той цены, что праздничная, "чернопятничная" или от сегодняшней?
На сертификате пишут что на акционный товары не действуют, а выходит все наоборот. Вы откуда про ту спец страницу узнали?
На эту страницу ссылка из МК Больше, выберите Фокстрот