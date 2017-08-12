Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:22
Poleg написав: klug
Что мешает его просто купить за 10 баллов без колес?
Який сенс, якщо він вже у Колесі випав, але Колесо хоче додаткові дані, щоб його отримати? Цікавило чи він такий самий, як і за бали.
Surz написав:
Такой же, как и за 10 балов. 90 дней без комиссий.
Дякую.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:33
klug написав: Poleg написав: klug
Что мешает его просто купить за 10 баллов без колес?
Який сенс, якщо він вже у Колесі випав, але Колесо хоче додаткові дані, щоб його отримати? Цікавило чи він такий самий, як і за бали.
Surz написав:
Такой же, как и за 10 балов. 90 дней без комиссий.
Дякую.
з колеса кінцева дата використання 31.01.19
за 10балів нема строків
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:56
Aps написав: la9 написав:
На фокстроте в черную пятницу типа скидки. Есть у них на сайте спец страница с товарами, которые можно купить по промокоду от МК
https://www.foxtrot.com.ua/ru/actions/1 ... cardbilshe
и показана цена на такой товар на сегодня и с 23.11, которая ниже нынешней. Вопрос: если совершить покупку на сайте у них 23.11 на товар со спец страницы, то скидка по коду будет от той цены, что праздничная, "чернопятничная" или от сегодняшней?
На сертификате пишут что на акционный товары не действуют, а выходит все наоборот. Вы откуда про ту спец страницу узнали?
На эту страницу ссылка из МК Больше, выберите Фокстрот
la9
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Додано: Чет 22 лис, 2018 08:34
Махнусь сертификатом "окко скидка 20грн на кофе с сосиской" или "сушия кранч с тунцом", на сертификат "попкорн от планеты кино".
PS портмоне отдал.
Surz
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Додано: Чет 22 лис, 2018 10:53
la9 написав: Aps написав:
На сертификате пишут что на акционный товары не действуют, а выходит все наоборот. Вы откуда про ту спец страницу узнали?
На эту страницу ссылка из МК Больше, выберите Фокстрот
Пообщался с ними.
Теперь на весь товар кроме акционного на сайте учитывает скидку в 10%.
Aps
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:00
Aps написав:
Пообщался с ними.
Теперь на весь товар кроме акционного на сайте учитывает скидку в 10%.
С их ценам дешевле купить в другом месте
qwe_ua
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:01
qwe_ua написав: Aps написав:
Пообщался с ними.
Теперь на весь товар кроме акционного на сайте учитывает скидку в 10%.
С их ценам дешевле купить в другом месте
Есть ряд товаров на которые цены везде одинаковые и установлены производителем.
Aps
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:03
З такими подарунками - найгірше колесо за всі часи!
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V2
в Чет 22 лис, 2018 11:11, всього редагувалось 1 раз.
V2
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:08
Aps написав: Есть ряд товаров на которые цены везде одинаковые и установлены производителем.
Пока ничего не нашел интересного.
qwe_ua
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:12
Два дня уже кручу по 3 раза и все время 5 баллов
Rainbow
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