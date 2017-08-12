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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 49505152>
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:22

  Poleg написав:klug Что мешает его просто купить за 10 баллов без колес?

Який сенс, якщо він вже у Колесі випав, але Колесо хоче додаткові дані, щоб його отримати? Цікавило чи він такий самий, як і за бали.
  Surz написав:Такой же, как и за 10 балов. 90 дней без комиссий.

Дякую.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:33

  klug написав:
  Poleg написав:klug Что мешает его просто купить за 10 баллов без колес?

Який сенс, якщо він вже у Колесі випав, але Колесо хоче додаткові дані, щоб його отримати? Цікавило чи він такий самий, як і за бали.
  Surz написав:Такой же, как и за 10 балов. 90 дней без комиссий.

Дякую.


з колеса кінцева дата використання 31.01.19
за 10балів нема строків
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:56

  Aps написав:
la9 написав:На фокстроте в черную пятницу типа скидки. Есть у них на сайте спец страница с товарами, которые можно купить по промокоду от МК https://www.foxtrot.com.ua/ru/actions/1 ... cardbilshe и показана цена на такой товар на сегодня и с 23.11, которая ниже нынешней. Вопрос: если совершить покупку на сайте у них 23.11 на товар со спец страницы, то скидка по коду будет от той цены, что праздничная, "чернопятничная" или от сегодняшней?
На сертификате пишут что на акционный товары не действуют, а выходит все наоборот. Вы откуда про ту спец страницу узнали?

На эту страницу ссылка из МК Больше, выберите Фокстрот
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 08:34

Re: Программа "Masterсard Більше"

Махнусь сертификатом "окко скидка 20грн на кофе с сосиской" или "сушия кранч с тунцом", на сертификат "попкорн от планеты кино".

PS портмоне отдал.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:53

  la9 написав:
  Aps написав: На сертификате пишут что на акционный товары не действуют, а выходит все наоборот. Вы откуда про ту спец страницу узнали?

На эту страницу ссылка из МК Больше, выберите Фокстрот


Пообщался с ними.
Теперь на весь товар кроме акционного на сайте учитывает скидку в 10%. :roll:
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:00

Re: Программа "Masterсard Більше"

Aps написав: Пообщался с ними.
Теперь на весь товар кроме акционного на сайте учитывает скидку в 10%. :roll:


С их ценам дешевле купить в другом месте :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:01

  qwe_ua написав:
Aps написав: Пообщался с ними.
Теперь на весь товар кроме акционного на сайте учитывает скидку в 10%. :roll:


С их ценам дешевле купить в другом месте :)


Есть ряд товаров на которые цены везде одинаковые и установлены производителем.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:03

Re: Программа "Masterсard Більше"

З такими подарунками - найгірше колесо за всі часи!
Востаннє редагувалось V2 в Чет 22 лис, 2018 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

Aps написав: Есть ряд товаров на которые цены везде одинаковые и установлены производителем.

Пока ничего не нашел интересного.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:12

Два дня уже кручу по 3 раза и все время 5 баллов
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