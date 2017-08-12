Aps
Акционный, это любой где у них цена перечеркнута?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:21
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:23
Три раза колесо остановилось на сертификате "Фокстрот" и три раза после этого экран с "выиграшем" +5 баллов.
Кому жаловаться - в Спортлото?
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:26
Re: Программа "Masterсard Більше"
Позвоните на горячую линию, они достаточно хорошо решали сбои.
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:27
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:27
Re: Программа "Masterсard Більше"
Может кто подскажет какой МСС при покупке на сайте Фокстрота?
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