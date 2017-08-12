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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:14

Aps
Акционный, это любой где у них цена перечеркнута?
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:21

  Poleg написав:Aps
Акционный, это любой где у них цена перечеркнута?


Похоже на то.
Я с одним проверил прокодод к нему не применился.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:23

Три раза колесо остановилось на сертификате "Фокстрот" и три раза после этого экран с "выиграшем" +5 баллов. :o

Кому жаловаться - в Спортлото? :twisted:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:26

Re: Программа "Masterсard Більше"

Vorlon написав:Три раза колесо остановилось на сертификате "Фокстрот" и три раза после этого экран с "выиграшем" +5 баллов. :o

Кому жаловаться - в Спортлото? :twisted:
Позвоните на горячую линию, они достаточно хорошо решали сбои.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:27

  Vorlon написав:Три раза колесо остановилось на сертификате "Фокстрот" и три раза после этого экран с "выиграшем" +5 баллов. :o

Кому жаловаться - в Спортлото? :twisted:


Тут не скаржитись, а радіти треба!
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

Может кто подскажет какой МСС при покупке на сайте Фокстрота?
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