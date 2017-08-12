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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:04
неактуально
Востаннє редагувалось Surz
в Чет 22 лис, 2018 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:08
Aps написав: qwe_ua написав: Aps написав:
Пообщался с ними.
Теперь на весь товар кроме акционного на сайте учитывает скидку в 10%.
С их ценам дешевле купить в другом месте
Есть ряд товаров на которые цены везде одинаковые и установлены производителем.
Можете назвать?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 15:26
Aps написав:
la9 написав: Aps написав:
На сертификате пишут что на акционный товары не действуют, а выходит все наоборот. Вы откуда про ту спец страницу узнали?
На эту страницу ссылка из МК Больше, выберите Фокстрот
Пообщался с ними.
Теперь на весь товар кроме акционного на сайте учитывает скидку в 10%.
Т.е.? Если покупаю 23.11 - от той цены еще отнимают скидку по коду?
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la9
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Додано: Чет 22 лис, 2018 15:38
Stringer написав:
Можете назвать?
Нало купить ноут определенной комплектации.
Все светят одну цену. Неизвестные продаваны процентов на 5 дешевле не более.
Покупать на радиорынке не вариант.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 15:40
la9 написав: Aps написав:
Пообщался с ними.
Теперь на весь товар кроме акционного на сайте учитывает скидку в 10%.
Т.е.? Если покупаю 23.11 - от той цены еще отнимают скидку по коду?
Слабо верится. Но завтра проверим. День же не критичен.
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Aps
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:21
Aps написав: Stringer написав:
Можете назвать?
Нало купить ноут определенной комплектации.
Все светят одну цену. Неизвестные продаваны процентов на 5 дешевле не более.
Покупать на радиорынке не вариант.
Неделю назад покупал комп тоже определенной комплектации, при цене около 14000 разброс цен в пару тыщ и 20% ндс
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:26
Aps написав:
Нало купить ноут определенной комплектации.
Все светят одну цену. Неизвестные продаваны процентов на 5 дешевле не более.
Всё, что выше среднего, "А-бренды".
Всякие "самсунг гелекси", "айфоны" и т.п. У них одна цена везде. Ну где-то может дадут какой-то чехольчик бесплатно или типа того
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:29
У одного меня система не может показать кол-во бонусов (бегущие точки...) и, соотв-но, невозможно сделать заказ?
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la9
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:35
la9
Інколи такий глюк буває. Лікується дзвінком на "гарячку".
Кажуть, це від того, що багато балів
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:12
Aps написав: la9 написав: Aps написав:
Пообщался с ними.
Теперь на весь товар кроме акционного на сайте учитывает скидку в 10%.
Т.е.? Если покупаю 23.11 - от той цены еще отнимают скидку по коду?
Слабо верится. Но завтра проверим. День же не критичен.
Фокстрот говорит, что скидка по коду отнимается от стандартной цены, а не от чернопятничной
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la9
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