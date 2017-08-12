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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 51525354>
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:04

Re: Программа "Masterсard Більше"

неактуально
Востаннє редагувалось Surz в Чет 22 лис, 2018 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:08

  Aps написав:
  qwe_ua написав:
Aps написав: Пообщался с ними.
Теперь на весь товар кроме акционного на сайте учитывает скидку в 10%. :roll:


С их ценам дешевле купить в другом месте :)


Есть ряд товаров на которые цены везде одинаковые и установлены производителем.

Можете назвать?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:26

  Aps написав:
  la9 написав:
  Aps написав: На сертификате пишут что на акционный товары не действуют, а выходит все наоборот. Вы откуда про ту спец страницу узнали?

На эту страницу ссылка из МК Больше, выберите Фокстрот


Пообщался с ними.
Теперь на весь товар кроме акционного на сайте учитывает скидку в 10%. :roll:

Т.е.? Если покупаю 23.11 - от той цены еще отнимают скидку по коду?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:38

  Stringer написав:
Можете назвать?


Нало купить ноут определенной комплектации.
Все светят одну цену. Неизвестные продаваны процентов на 5 дешевле не более.
Покупать на радиорынке не вариант.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:40

  la9 написав:
  Aps написав:
Пообщался с ними.
Теперь на весь товар кроме акционного на сайте учитывает скидку в 10%. :roll:

Т.е.? Если покупаю 23.11 - от той цены еще отнимают скидку по коду?


Слабо верится. Но завтра проверим. День же не критичен.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:21

  Aps написав:
  Stringer написав:
Можете назвать?


Нало купить ноут определенной комплектации.
Все светят одну цену. Неизвестные продаваны процентов на 5 дешевле не более.
Покупать на радиорынке не вариант.

Неделю назад покупал комп тоже определенной комплектации, при цене около 14000 разброс цен в пару тыщ и 20% ндс
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:26

  Aps написав:Нало купить ноут определенной комплектации.
Все светят одну цену. Неизвестные продаваны процентов на 5 дешевле не более.

Всё, что выше среднего, "А-бренды".
Всякие "самсунг гелекси", "айфоны" и т.п. У них одна цена везде. Ну где-то может дадут какой-то чехольчик бесплатно или типа того
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:29

У одного меня система не может показать кол-во бонусов (бегущие точки...) и, соотв-но, невозможно сделать заказ?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:35

la9
Інколи такий глюк буває. Лікується дзвінком на "гарячку".
Кажуть, це від того, що багато балів ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:12

  Aps написав:
  la9 написав:
  Aps написав:
Пообщался с ними.
Теперь на весь товар кроме акционного на сайте учитывает скидку в 10%. :roll:

Т.е.? Если покупаю 23.11 - от той цены еще отнимают скидку по коду?


Слабо верится. Но завтра проверим. День же не критичен.

Фокстрот говорит, что скидка по коду отнимается от стандартной цены, а не от чернопятничной :D
la9
 
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