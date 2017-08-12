RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:22

Re: Программа "Masterсard Більше"

обменяю свои фокстрот или окко на ваш мегого
Hack-Stock
 
Повідомлень: 70
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:48

Hack-Stock Игогошки нет на колесе.
А само колесо поломалось вместе с баллами.
Poleg
 
Повідомлень: 229
З нами з: 23.03.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:54

  Stringer написав:Неделю назад покупал комп тоже определенной комплектации, при цене около 14000 разброс цен в пару тыщ и 20% ндс


Так комп по частям купить можно. Тут есть где цену дешевле поискать.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:11

  Aps написав:
  Stringer написав:Неделю назад покупал комп тоже определенной комплектации, при цене около 14000 разброс цен в пару тыщ и 20% ндс


Так комп по частям купить можно. Тут есть где цену дешевле поискать.

Ну я ж не частями покупал, запрашивал комплектацию - они мне цены.
одна фирма просит 16, две по 15 и две по 14, причём те, что по 14 - одна с ндс, вторая без...
И это ж все официально, а не из под полы... и приблизительно так же было и с принтерами и с ксероксами...
потому и интересно - какие производители устанавливают одинаковые цены на своё барахло, ну понятно что за исключением яблока
Stringer
 
Повідомлень: 8425
З нами з: 23.01.13
Подякував: 250 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 51525354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка"
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
9 5107
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:26
Ka-Pi-Tan
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
38 11822
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 16:40
Darinkaa
Как получить "молодежный кредит" на жилье
Редактор форума » Чет 30 лис, 2017 11:42
0 1686
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:42
Редактор форума

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14696)
23.11.2018 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.